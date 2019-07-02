تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-02 14:40:26 استمرار التصويت في الانتخابات لرئاسة حزب العمل |  2019-07-02 14:40:59 نتنياهو: علينا نقل المعركة إلى أراضي العدو وتوسيع أراضينا |  2019-07-02 11:46:04 ترامب يحذر إيران ويقول إنها تلعب بالنار |  2019-07-02 11:02:43 إسرائيل تتقدم بطلب لإقامة مطار عسكري في السعودية |  2019-07-02 10:24:07 فيديو وصور - إطلاق نار على حفل زفاف في الرامة |  2019-07-02 10:20:46 بعد 9 سنوات من الانتظار - الزوجان محمد ورنا ابو محفوظ من ام الفحم يرزقان بطفلهما البكر يحيى |  2019-07-02 09:37:37 الشرطة الفلسطينية في تحذير لكل شابة وشاب - لا تسلموا صوركم ولا تثقوا بالعالم الافتراضي المسمى فيس بوك |  2019-07-02 09:18:40 وفاة محمد العباسى أول من رفع علم مصر فوق خط بارليف فى حرب أكتوبر 1973 |  2019-07-02 09:18:07 إصابة 8 سعوديين وهندي بهجوم لجماعة أنصار الله على مطار أبها السعودي |  2019-07-02 09:16:16 الفلسطينية ربا هلال من بيت ساحور - بيت لحم تفوز برئاسة اللجنة الدولية لحركة الفالكون العالمية IFM |  2019-07-02 09:15:19 وفاة طفل غرقاً في مسبح داخل منزل عمه شمال طولكرم |  2019-07-02 09:13:30 عرابة تخرج الكوكبة الخامسة من اطبائها |  2019-07-02 06:58:04 نتنياهو : اسرائيل لن تسمح لايران امتلاك اسلحة نووية |  2019-07-01 23:40:52 كلية البشائر سخنين تحتفل بتخريج الفوج ال 12 من طلابها |  2019-07-02 00:04:02 نتنياهو يدعو دول اوروبا الى فرض عقوبات على ايران |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ليس الماء.. أفضل مشروب للتخلص من المذاق الحارّ



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



إذا كنت ممن يزعجهم المذاق الحار حين يتناولون الطعام، فإن بعض المشروبات من شأنها أن تساعد على إراحتك من "الاهتياج" الذي يحصل في الفم بشكل مفاجئ.



ويلجأ البعض إلى شرب الماء، على عجل، حين يجدون الطعام حارا جدا، لكن هذا الحل ليس هو الأنجع بحسب الخبراء، لأن الحليب هو أفضل سائل يمكن شربه، لمواجهة المذاق الحار.
وبحسب موقع " futurity"، فإن أربعة باحثين من جامعة ولاية بنسلفانيا، أجروا بحثا لمعرفة أفضل الطرق في مقاومة المذاق الحار، وقال الأكاديمي، جون هايز، المختص في علم الغذاء، إن أناسا كثيرين يستمتعون بما يحدثه الحار لكن هذا الأمر لا ينطبق على الجميع.


وشملت الدراسة، 5 مشروبات، فضلا عن 72 مشاركا يضمون 42 امرأة وثلاثين رجلا، وقام المستجوبون، بشرب سائل يحتوي على مادة الكابسيسين الموجودة في الفلفل الأحمر.


وفي مرحلة لاحقة، احتسى المشاركون مشروبات أخرى مثل الماء و"الكولا" والماء الفوار والجعة غير الكحولية والحليب منزوع الدسم، فضلا عن مشروب "الكولايد" وهو عصير يجري تحضيره بمسحوق نكهة الكرز.


وبعد مرحلة الشرب، أجاب المشاركون على أسئلة بشأن درجة الاهتياج التي أحسوا بها، وكشفت النتائج أن كافة المشروبات أحدثت تأثيرا إيجابيا، لكن الحليب كان هو الأفضل على الإطلاق.




كلمات متعلقة

ليس, الماء.., أفضل, مشروب, للتخلص, من, المذاق, الحارّ,

تابعونــا

اكتشاف خطر محتمل وغير متوقع للالتهابات البولية! اكتشاف خطر محتمل وغير متوقع للالتهابات البولية! 2019-07-02 | 14:50:10

حذرت دراسة من أن التهابات المسالك البولية (UTIs) يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بجلطة...

النوم في جو حارّ يتسبب بالكوابيس! النوم في جو حارّ يتسبب بالكوابيس! 2019-07-02 | 09:19:54

على الرغم من أن لفصل الصيف مميزات تجعل منه فصلاً مناسباً للقيام بنشاطات ترفيهية...

هذه هي المكونات الأكثر غنى بالعناصر الغذائية في الأسماك هذه هي المكونات الأكثر غنى بالعناصر الغذائية في الأسماك 2019-07-01 | 17:41:41

كشفت دراسة جديدة أن المكونات الأكثر غنى بالعناصر الغذائية في الأسماك، ليست...

دراسة تكشف تأثير تدخين الأب على خصوبة الإبن دراسة تكشف تأثير تدخين الأب على خصوبة الإبن 2019-07-01 | 16:04:49

اعتاد الأطباء أن يحذروا من تبعات تدخين المرأة الحامل، لكن دراسة حديثة أجريت في...

ما أفضل زيت طبخ لإنقاص الوزن؟ ما أفضل زيت طبخ لإنقاص الوزن؟ 2019-07-01 | 15:15:06

يمكنك التخلّص من عدة كيلوغرامات من الوزن الزائد عن طريق التحوّل من استخدام زيوت...

قهوة الصباح ماذا تفعل بالجسم ؟ قهوة الصباح ماذا تفعل بالجسم ؟ 2019-07-01 | 12:30:55

هل تعلم أن فنجان القهوة الصباحي الذي يمنحك النشاط قد يساعد على تخفيف...

الملح الصخري.. فوائد كثيرة وعلاج لأمراض عديدة الملح الصخري.. فوائد كثيرة وعلاج لأمراض عديدة 2019-07-01 | 11:30:57

يعد الملح الصخري من أنقى أنواع الملح الذي يخلو من الملوثات والمكونات الكيميائية،...

دراسة تكشف تأثير تدخين الأب على خصوبة الإبن دراسة تكشف تأثير تدخين الأب على خصوبة الإبن 2019-07-01 | 07:56:43

اعتاد الأطباء أن يحذروا من تبعات تدخين المرأة الحامل، لكن دراسة حديثة أجريت في...

ارتفاع ضغط الدم.. "العلامة الخطيرة" على يديك ارتفاع ضغط الدم.. "العلامة الخطيرة" على يديك 2019-06-30 | 12:52:44

تتضمن أعراض مرض ضغط الدم المرتفع الصداع ومشكلات في الرؤية، وبالطبع هناك العديد من...

8 نصائح للحفاظ على صحة القدمين 8 نصائح للحفاظ على صحة القدمين 2019-06-30 | 10:15:53

يقع البعض في أخطاء تعرض القدمين للخطر، منها ماله علاقة بالأحذية والصنادل وأخرى...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بث مباشرمباشرمشاهدةمتابعةاون لاينبثمباراةماتشريال مدريدايبارالدوري الاسبانيمشاهدة ريال مدريد مباشر مشاهدة ايبار مباشرمشاهدة اللائحة اتهام عرابة كفر كنا حركة اسلامية نشاط دعم مادي المرابطون المرابطين مشروع المسجد الاقصى المبارك نوبة قلبية هنغاريا وفاة الشابة أمل يونس شكري هنغاريا رحلة استجمام بيرم كيال برايتون الانجليزي لاعب الموسم لقب صوتوا شاركوا الجديدة المكراضراب مدارس ثانوية الثلاثاء لجنة منظمة المعلين الغاء الرحلات اضراب ممتحني السياقة دير رقاد العذراء القدس اعتداء اثم كتابات شعارات يندى لها الجبيبن المسيحية السيد المسيح اغلاق ستاد الدوحة ملعب سخنين ابناء غضب قرار جمهور احوال الملعب دير حنا في ذمة الله وفاة تشييع جثمانه حنا موسى معلم ابو موسىهدوء حذر في المسجد الاقصى المبارك القدس شهداء صلاة الغائب عطاء جابر مجد الكروم قائد منخب اسرائيل للشبية القرأن الكريم نيسان مهرجان الثالث قرية الرامة مشاركة واسعة طارق فقرا مصرع شاب باقة الغربية حادث طرق دراجة نارية شمالي شارع مفرق اسعاف شرطة احتراق 8 سيارات مواطنين عرب في عكا اطفاء شرطة تحقيق اضرار جسيمة القدس مواجهات اعتقالات مالك خطيب جميل طبيب اسنان السجن 20 شهرا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com