ترامب, يحذر, إيران, ويقول, إنها, تلعب, بالنار,

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تلعب بالنار، وذلك تعقيبًا على اعلان طهران انها تجاوزت حد مخزون اليورانيوم المخصب المسموح لها بموجب الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية في 2015.

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في سياق متصل، قال البيت الأبيض في بيان اليوم ان ترامب تحدث هاتفيا مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بشأن هذه الخطوة الإيرانية.وأتى تحذير ترامب بعيد إعلان البيت الأبيض أنّ الولايات المتحدة وحلفاءها لن يسمحوا لإيران أبداً بتطوير سلاح نووي، مؤكّداً استعداد واشنطن للاستمرار في ممارسة أقصى الضغوط على طهران لإرغامها على التخلّي عن طموحاتها النووية.وجاء في البيان أن البيت الأبيض سيستمر في مواصلة الضغوط على النظام الإيراني حتى يغير قادته مسارهم. والولايات المتحدة وحلفاءها لن يسمحوا أبدا لإيران بتطوير أسلحة نووية.وأضاف أنه كان من الخطأ، في الاتفاق النووي الإيراني، السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم على أي مستوى.