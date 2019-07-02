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أول فيديو لهيفاء وهبي بعد أزمتها الصحية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



استعرضت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عبر تطبيق "سناب شات" منزلها الفخم من الداخل في أول فيديو لها بعد أزمتها الصحية الأخيرة.



وظهرت هيفاء أمس الاثنين في فيديو صحبة شقيقتها، لتؤكد للجميع أنها بصحة جيدة وتنفي كل الشائعات حول مرضها.


ونشرت مقطع فيديو ظهرت فيه بكامل جمالها، لتدخل عليها شقيقتها وتجلس بقربها فتسألها هيفاء بهدوء "شو بدنا نقول لكل المصرين على الإشاعات الحلوة"، لترد عليها هلا بحركة لا مبالاة.


فالتفتت نحوها النجمة اللبنانية وقالت بعفوية "برافو عليكي هيدا الحل نفس الشي"، في إشارة منها إلى أن الحل الأمثل لكل من يطلق الشائعات عن حالتها الصحية هو التجاهل والصمت.


وكانت هيفاء قد تعرضت مؤخرا لأزمة صحية استوجبت دخولها إلى المستشفى والابتعاد لفترة زمنية عن الساحة الفنية.




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