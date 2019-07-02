أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الاثنين، تحصين نجمه ماركوس راشفورد البالغ 21 عاما، خشية رحيله خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وذكر الموقع الرسمي لليونايتد على الإنترنت، أن راشفورد وقع على عقد جديد مع الشياطين الحمر حتى عام 2023، مع إمكانية التمديد لعام إضافي.وقال راشفورد، في تصريحات لموقع النادي: "مانشستر يونايتد كل شيء في حياتي منذ قدومي له في سن السابعة من عمري، أريد أن أشكر المدرب سولشاير وجهازه الفني على كل شيء فعلوه من أجلي".من جهته، قال أولي غونار سولشاير المدير الفني لليونايتد: "ماركوس من أفضل المواهب الإنجليزية بين لاعبي جيله، إنه لاعب مميز ومثال ساطع على الموهبة التي تنتجها أكاديمية النادي، فرغم عدم تجاوزه 21 عاما، إلا أنه يتمتع بخبرة رائعة وينتظره مستقبل واعد".