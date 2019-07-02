تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-02 11:46:04 ترامب يحذر إيران ويقول إنها تلعب بالنار |  2019-07-02 11:02:43 إسرائيل تتقدم بطلب لإقامة مطار عسكري في السعودية |  2019-07-02 10:24:07 فيديو وصور - إطلاق نار على حفل زفاف في الرامة |  2019-07-02 10:20:46 بعد 9 سنوات من الانتظار - الزوجان محمد ورنا ابو محفوظ من ام الفحم يرزقان بطفلهما البكر يحيى |  2019-07-02 09:37:37 الشرطة الفلسطينية في تحذير لكل شابة وشاب - لا تسلموا صوركم ولا تثقوا بالعالم الافتراضي المسمى فيس بوك |  2019-07-02 09:18:40 وفاة محمد العباسى أول من رفع علم مصر فوق خط بارليف فى حرب أكتوبر 1973 |  2019-07-02 09:18:07 إصابة 8 سعوديين وهندي بهجوم لجماعة أنصار الله على مطار أبها السعودي |  2019-07-02 09:16:16 الفلسطينية ربا هلال من بيت ساحور - بيت لحم تفوز برئاسة اللجنة الدولية لحركة الفالكون العالمية IFM |  2019-07-02 09:15:19 وفاة طفل غرقاً في مسبح داخل منزل عمه شمال طولكرم |  2019-07-02 09:13:30 عرابة تخرج الكوكبة الخامسة من اطبائها |  2019-07-02 06:58:04 نتنياهو : اسرائيل لن تسمح لايران امتلاك اسلحة نووية |  2019-07-01 23:40:52 كلية البشائر سخنين تحتفل بتخريج الفوج ال 12 من طلابها |  2019-07-02 00:04:02 نتنياهو يدعو دول اوروبا الى فرض عقوبات على ايران |  2019-07-01 20:57:50 الجبهة:نحترم قرار لجنة الوفاق ونؤكد تمسكنا بالمشتركة |  2019-07-01 20:52:01 الوزير كاتس يزور الامارات العربية المتحدة |

الرئيسية | مرأة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نصائح للحامل عند السفر في الصيف



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء إنه من حيث المبدأ يمكن للحامل السفر خلال فصل الصيف، ولكن مع مراعاة الانتباه لبعض النقاط المهمة مثل الوقت المناسب.



وأوضحت الرابطة أن الثلث الثاني من الحمل يعد هو الأنسب للسفر، لأنه خلال الثلث الأول من الحمل تعاني المرأة من الغثيان والقيء، بينما يعد المجهود البدني في الثلث الثالث أمراً شاقاً، فضلاً عن استعداد المرأة للإنجاب ووضع جنينها.


ومن المهم خلال العطلات الصيفية أن تتجنب الحامل درجات الحرارة العالية (أعلى من 30 درجة) وهواء المرتفعات، وذلك تفاديا لمشاكل الدورة الدموية. لذا يجب الابتعاد عن الرحلات إلى الأماكن الجبلية، التي يزيد ارتفاعها عن 2500 متر.


وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على الحامل دائماً اصطحاب الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب المتابع للحالة خلال السفر. 




كلمات متعلقة

نصائح, للحامل, عند, السفر, في, الصيف,

تابعونــا

كيف تؤثر أماكن عيش الحوامل على معدل ذكاء أطفالهن؟ كيف تؤثر أماكن عيش الحوامل على معدل ذكاء أطفالهن؟ 2019-07-02 | 09:27:47

أشارت دراسة جديدة إلى أن الأطفال المولودين لأمهات يعشن في مناطق ملوثة قد يصبحون...

أغنى رجل في العالم يدفع لطليقته 38 مليار دولار فقط! أغنى رجل في العالم يدفع لطليقته 38 مليار دولار فقط! 2019-07-01 | 15:17:35

في أغلى تسوية طلاق في التاريخ، سيدفع مؤسس شركة "أمازون"، جيف بيزوس، لماكينزي بيزوس...

احمي نفسك من شمس الصيف احمي نفسك من شمس الصيف 2019-07-01 | 14:48:19

ماركة التجميل الفرنسية "پايو" تقدم مجموعة مستحضرات جديدة لحماية كاملة من الشمس...

التسخين بدل الحرق.. الإبتكار يقود صناعة التبغ التسخين بدل الحرق.. الإبتكار يقود صناعة التبغ 2019-07-01 | 10:47:17

في السنوات الأخيرة، أصبح قطاع التبغ محور لتطور كبير مع مبادرة شركات التبغ...

استيقاظ المرأة مبكرا يخفض من خطر إصابتها بسرطان الثدي! استيقاظ المرأة مبكرا يخفض من خطر إصابتها بسرطان الثدي! 2019-07-01 | 09:47:59

كشفت نتائج دراسة جديدة أن اللاتي يفضلن الاستيقاظ في وقت مبكر هن أقل عرضة لخطر...

رهف القنون تسخر من الحديث عن حقوق المرأة السعودية رهف القنون تسخر من الحديث عن حقوق المرأة السعودية 2019-07-01 | 09:46:41

سخرت الفتاة السعودية اللاجئة إلى كندا، رهف القنون، من الأشخاص الذين يقولون إن...

ما علاقة الهواء الملوث بالجهاز التناسلي للإناث؟ ما علاقة الهواء الملوث بالجهاز التناسلي للإناث؟ 2019-06-27 | 08:38:52

كشفت دراسة حديثة أن تلوث الهواء مرتبط بانخفاض نشاط المبيض لدى المرأة، ما يشير إلى...

خبير ينصح: 5 فواكه لمنع تساقط الشعر خبير ينصح: 5 فواكه لمنع تساقط الشعر 2019-06-25 | 08:50:36

كشف خبير في تساقط الشعر عن 5 أنواع من الفواكه يمكن استهلاكها لمنع الإصابة بالصلع...

هل يمكن تناول الأسبرين خلال الحمل؟ هل يمكن تناول الأسبرين خلال الحمل؟ 2019-06-24 | 11:37:51

ذا كان لديك حالة صحية يمكن أن ينتج عنها تكوّن جلطات دموية ربما تحتاجين إلى تناول...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شبيبة طرعان نفي يوسيف مباراة تنظيم اقامة مباراة قمة الغاء مصادقة على ملعب رونين بلوت رئيس بلدية نتسيرت عيليت انتخابات افرزت نتائج اتهام ساب قرية الزرازير محاولة قنل اطلاق نار لائحة محكمة نزاع عائلات الشرطة يافا تتشح سواد تشييع جثامين ضحايا حادث الطرق نعيم اولجا انجيلي الفريديس شاحنة مغربيةتحدثشاركتمسابقةغناءدافويسمصرع نورا وصايا الرملة الشابة حادث طرق مروع ريال مدريد باريس سان جيرمان مباشر حي بث مباراة مدرسة الكرمة تحتفل تخريج الفوج الاول طلابها مدينة حيفا ارتفاع اسعار قود 27 اغورة الليلة الفاصلة بين يومي الخميس الاربعاء تعبئة ذاتية لتر شارع وادي عارة القاء حجارة شرطة شبان مدخل عرعرة مصرع عامل ورشة اشدود اصابة اعلان وفاة طاقم طبي شرطة مستشفى تحقيق اصابة خطيرة حادث شاحنتين مفرق عمكيم العفولة مدينة سائق شرطة اسعاف كرمئيل عائلة عبد الغني تجميد قرار امر الهدم ام الفحم مسودة اتفاق سطو مسلح فرع بنك البريد قرية ياسيف كفر سرقة مبلغ من المال الهرب دون اصابات شرطة تحقيقهدم بيوت بير هداج النقب جرافات الداخلية حملة اقتلاع عرب خيام تشريد عائلات 7 بيوت
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com