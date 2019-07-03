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نادي فيتسو دالية الكرمل يستضيف مباراة شطرنج بين سخنين ودالية الكرمل



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استضاف نادي فيتسو دالية الكرمل ورئيسته القضائية غادة كمال , فريق لاعبي الشطرنج الصغار من مدينة سخنين لمباراة ودية مع طلاب دورة الشطرنج المقامة في فيتسو دالية الكرمل بارشاد المدرب العالمي بهيج عويد .


انتهت المباراة بفوز سخنين 15-11 . 

يشار الى ان هذه الدورة تقام للمرة الاولى في دالية الكرمل . 




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