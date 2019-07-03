نادي, فيتسو, دالية, الكرمل, يستضيف, مباراة, شطرنج, بين, سخنين, ودالية, الكرمل,

انتهت المباراة بفوز سخنين 15-11 .يشار الى ان هذه الدورة تقام للمرة الاولى في دالية الكرمل .

استضاف نادي فيتسو دالية الكرمل ورئيسته القضائية غادة كمال , فريق لاعبي الشطرنج الصغار من مدينة سخنين لمباراة ودية مع طلاب دورة الشطرنج المقامة في فيتسو دالية الكرمل بارشاد المدرب العالمي بهيج عويد .

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