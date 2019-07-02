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إسرائيل تتقدم بطلب لإقامة مطار عسكري في السعودية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت مصادر عربية رفيعة المستوى لـموقع "الخليج أونلاين" عن وجود اتصالات سرية بين الرياض والقدس، من أجل التوصل إلى اتفاقية عسكرية جديدة تُدخل اسرائيل في عمق المنطقة العربية. 



وأضافت هذه المصادر أن إسرائيل تقدمت قبل أشهر بطلب لاستئجار منطقة عسكرية داخل الأراضي السعودية من أجل أن تحط بها طائراتها التي تجول بالمنطقة، ويسمح لها بالتزود بالوقود، وإقامة الجنود الإسرائيليين، وحتى وضع أجهزة المراقبة والرادارات والتجسس الخاصة بأمن المطارات العسكرية.


وأكدت أن هذه الاراضي تقع بالقرب من مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الإقليمي والذي يبعد ما يقارب كيلومترين عن مدينة تبوك الواقعة شمالي المملكة.




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