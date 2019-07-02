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أجواء احتفالية في ختام العام الرياضي لنادي اخاء عكا



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وسط اجواء احتفالية اقام نادي اخاء عكا الرياضي مؤخرا مهرجانا مميزا وجميلا لتكريم شبيبة واشبال النادي في ختام العام الرياضي 2018/2019، وذلك في القاعة الرياضية.



شارك في الحفل نائب رئيس بلدية عكا المحامي ادهم جمل، المدرب القدير قيصر حداد، محمود يوسف لاعب هبوعيل كفار سابا في الدرجة العليا، المدرب عيد بربارة، وعدة شخصيات اجتماعية وشعبية، وبحضور المدربين، الاهالي واللاعبين.


عريف الحفل المربي دريد زرقاوي اثنى على الجهد الكبير الذي تقوم به ادارة نادي اخاء عكا لكرة القدم، وايجاد الايطار الرياضي المناسب للشبيبة والاشبال في عكا.


ادهم جمل نائب رئيس بلدية عكا شكر القائمين على ادارة قسم الشبيبة، وبيّن الدور الكبير الذي تقوم به بلدية عكا في دعم الرياضة والشباب في المدينة.


وفي نهاية الحفل تم تكريم المدربين وجميع لاعبي مدرسة اخاء عكا لكرة القدم وقدّمت لهم الكؤوس والميداليات.




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