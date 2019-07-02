أجواء, احتفالية, في, ختام, العام, الرياضي, لنادي, اخاء, عكا,

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احتفل اهالي عرابة امس بتخريج الكوكبة الخامسة من اطبائها من مدينة خاركوف...
في اليوم الأوّل للعطلة الصيفيّة, تنطلق مخيّمات بلديّة الناصرة, من خلال العمل...
أُقيم يوم الخميس 27.6.2019 في ساحة مدرسة البصليّة حفل تخريج لفوج جديد من طُلاب الصّفوف...
كرنفال رياضي في الاحتفال الذي اقيم في قاعة الرويال سخنين بزواج اللاعب العرابي...
باجواء ساهرة وبحضور رئيس المجلس المحلي منير حمودة وعدد من اعضاء السلطة المحلية...
بحضور لرئيس مجلس الجديدة المكر المهندس سهيل ملحم وصاحب كلية سخنين السيد احمد ...
احتفلت مدرسة تراسنطا، في عكا، في قاعة "الكونسرفتوريون" البلديّة، في عكا، بتخريج...
غصّت قاعة نيوغراند بالاس في الناصرة العليا بأولياء الأمور والمدعوين لحضور حفلة...
بمبادرة " المشروع الوطني للتميز بالإنجليزية", البرنامج الوطني للتفوق...
إحتفى المعهد الأكاديمي العربي للتربية في كليّة بيت بيرل بتخريج مجموعة مميّزة من...