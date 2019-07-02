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اصابة متوسطة باطلاق نار على عرس في الرامة
2019-07-02 10:28:19
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اصابة متوسطة باطلاق نار على عرس في الرامة
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