فيديو وصور - إطلاق نار على حفل زفاف في الرامة

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في الرامة أقدم الليلة الماضية مجهولون على إطلاق النار على حفل زفاف مما أسفر عن اصابة شخص بجروح متوسطة.وتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج.وباشرت الشرطة تحقيقاتها.

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