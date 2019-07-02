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فيديو وصور - إطلاق نار على حفل زفاف في الرامة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق




في الرامة أقدم الليلة الماضية مجهولون على إطلاق النار على حفل زفاف مما أسفر عن اصابة شخص بجروح متوسطة. 


وتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج.


 وباشرت الشرطة تحقيقاتها.




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