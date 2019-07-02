بعد 9 سنوات من الانتظار - الزوجان محمد ورنا ابو محفوظ من ام الفحم يرزقان بطفلهما البكر يحيى

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كشفت مصادر عربية رفيعة المستوى لـموقع "الخليج أونلاين" عن وجود اتصالات سرية بين...
في الرامة أقدم الليلة الماضية مجهولون على إطلاق النار على حفل زفاف مما أسفر عن...
كتب الناطق الاعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات , محذرا من ظاهرة...
فازت الناشطة الفلسطينية ربا هلال في انتخابات رئاسة اللجنة الدولية لحركة...
توفي طفل يبلغ من العمر سنتين غرقاً في مسبح داخل منزل عمه في بلدة عتيل شمال...
اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السلطات الإيرانية بالسعي للحصول...
الثلاثاء: يكون الجو صيفياً عادياً خلال ساعات النهار بارداُ نسبياً خلال ساعات...
جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الاسرائيلية :"هذه اول زيارة يقوم بها وزير...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...
عد المصادقة النهائية على خارطة التقسيم في منطقة المعاصر (التوسعة الجديدة)، بدأ...