بعد 9 سنوات من الانتظار - الزوجان محمد ورنا ابو محفوظ من ام الفحم يرزقان بطفلهما البكر يحيى

بعد انتظار دام 9 سنوات ، رزق المواطن محمد محفوظ ابو محفوظ وزوجته رنا من سكان مدينة ام الفحم بابنهما البكر "يحيى" .

وقال الوالد :" بفضل من الله عز وجل رزقنا انا وزوجتي بطفلنا يحيى وهو ووالدته بصحة جيدة ".وحول شعوره لحظة ولادة طفله قال :" شعور صعب ان تصفه الكلمات انتظار سنوات طويلة حتى رزقنا الله بطفلنا وولادته تغنينا عن الكلام حول شعورنا واحاسيسنا لحظة ولادته واولا واخرا الحمد والشكر كله لله".