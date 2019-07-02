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بعد 9 سنوات من الانتظار - الزوجان محمد ورنا ابو محفوظ من ام الفحم يرزقان بطفلهما البكر يحيى



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



بعد انتظار دام 9 سنوات ، رزق المواطن محمد محفوظ ابو محفوظ وزوجته رنا من سكان مدينة ام الفحم بابنهما البكر "يحيى" .


وقال الوالد :" بفضل من الله عز وجل رزقنا انا وزوجتي بطفلنا يحيى وهو ووالدته بصحة جيدة ".


وحول شعوره لحظة ولادة طفله قال :" شعور صعب ان تصفه الكلمات انتظار سنوات طويلة حتى رزقنا الله بطفلنا وولادته تغنينا عن الكلام حول شعورنا واحاسيسنا لحظة ولادته واولا واخرا الحمد والشكر كله لله".




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