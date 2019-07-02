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جبنة الحمير الصربية تغزو الأسواق !!!!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



غزا جبن الحمير الصربي الفريد من نوعه الأسواق ليصل سعر الكيلوغرام الواحد منه ألف يورو، ما يجعله الأغلى عالميا.

وبات المزارع الصربي، سلوبودان سيميتش، منذ عام 2012، واحدا من أهم صناع الجبن في العالم، لكن ليس من الأبقار أو الأغنام بل من حليب الحمير، الذي يتميز بلونه الأبيض الناصع وكثافته ونكهته الحادة، وهو ليس لذيذا فحسب، بل مفيدا للصحة أيضا.


ويحلب سيميتش وفريق من المزارعين قطيعا مؤلفا من أكثر من 200 من أناث الحمير(أتان) تعيش في محمية زاسافيتشا الطبيعية في شمال صربيا.


ويحتوي حليبها على خصائص مماثلة لحليب الأم، ويصفه سيميتش كعلاج لمجموعة من الأمراض، بما في ذلك الربو والتهاب الشعب الهوائية.


وفي حين أن نقص الدراسات العلمية يصعب عملية تقويم خصائصه الصحية، فإن هذا الحليب غني بالبروتين، واعترفت به الأمم المتحدة كبديل جيد للذين يعانون من الحساسية تجاه حليب الأبقار.


وتبيع المزرعة ما بين ستة إلى 15 كيلوغراما من الجبن سنويا، وبشكل أساسي للأجانب والسياح الذين يزورونها، وفقا لسيميتش.




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