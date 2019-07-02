كيف, تؤثر, أماكن, عيش, الحوامل, على, معدل, ذكاء, أطفالهن؟,

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قالت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء إنه من حيث المبدأ يمكن للحامل السفر...
في أغلى تسوية طلاق في التاريخ، سيدفع مؤسس شركة "أمازون"، جيف بيزوس، لماكينزي بيزوس...
ماركة التجميل الفرنسية "پايو" تقدم مجموعة مستحضرات جديدة لحماية كاملة من الشمس...
في السنوات الأخيرة، أصبح قطاع التبغ محور لتطور كبير مع مبادرة شركات التبغ...
كشفت نتائج دراسة جديدة أن اللاتي يفضلن الاستيقاظ في وقت مبكر هن أقل عرضة لخطر...
سخرت الفتاة السعودية اللاجئة إلى كندا، رهف القنون، من الأشخاص الذين يقولون إن...
كشفت دراسة حديثة أن تلوث الهواء مرتبط بانخفاض نشاط المبيض لدى المرأة، ما يشير إلى...
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