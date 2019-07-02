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استعرضت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عبر تطبيق "سناب شات" منزلها الفخم من الداخل...
نشرت الفنانة المصرية أنغام صورا من احدث جلسة تصوير خضعت لها لصيف 2019 الحالي،...
استطاع الفنان عمرو دياب ان يكون مجددا حديث الصحافة والجمهور بعد ان نشر صورة مع...
نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة على صفحتها على أحد مواقع التواصل...
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أثارت طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري، أنجيلا بشارة الجدل بمنشور عن أولاد...
بعد صراع مع المرض توفي الممثل المصري عزت أبو عوف عن عمر يناهز الـ70 عاماً داخل...
المقطع المصور يظهر المطربة اللبنانية وهي تلتفت أكثر من مرة إلى فرقتها الموسيقية...
توفى الفنان المصري محمد أبو الوفا صباح اليوم السبت بعد صراع مع المرض حيث تم حجزه...