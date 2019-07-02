ردت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على صحفي طلبها للزواج عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وعايد الصحفي دويع العجمي النجمة اللبنانية بمناسبة عيد ميلادها من خلال تغريدة على حسابه الرسمي قال فيها: "بحجم السعادة التي تنثرينها بصوتك وبقدر الحب الذي به تتغنين دائما كل عام وأنت بنجاح وتميز وكل يوم وأنت المضيئة بقلوب المحبين فالحياة تليق بك حتى ننتهي.. تبقين الذهبية التي لا يغيرها الزمن.. ولا الظروف".لترد عليه الزغبي بتغريدة طريفة: "شكرا يا أحلى عريس"، في إشارة إلى أنه سبق وتقدم وطلب يدها على الملء أمام المتابعين.