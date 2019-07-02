النوم, في, جو, حارّ, يتسبب, بالكوابيس!,

على الرغم من أن لفصل الصيف مميزات تجعل منه فصلاً مناسباً للقيام بنشاطات ترفيهية كثيرة، إلا أن أكثر ما يفسد أوقاتنا في فصل الصيف هو درجات الحرارة المرتفعة وخاصة أثناء النوم.

وبحسب الدكتور نيل ستانلي، الرئيس االسابق للجمعية البريطانية للنوم، فإن درجات الحرارة المرتفعة في الليل قد تؤدي إلى رؤية أحلام مزعجة قد ترقى للكوابيس في بعض الأحيان.ونصح الدكتور ستانلي، بفقدان درجة مئوية واحدة من حرارة جسمنا الداخلية على الأقل لنحظى بنوم جيد ليلاً، ويكون ذلك عبر إبقاء رأسنا أو وجهنا دون غطاء. وإذا كان المرء ينام في غرفة دافئة جداً فإن جسمه يعجز عن فقدان جزء من حرارته الداخلية، وبالتالي يؤثر ذلك على نومه بشكل سلبي.وأضاف ستانلي: "إذا أصبح نومنا مضطرباً فسيشهد الدماغ زيادة في النشاط الذي يؤدي بدوره إلى رؤية أحلام غير سارّة".كما أوضح الدكتور ستانلي، بأن النوم في درجة حرارة مناسبة يمكن أن يساعد في التخلص من الشخير، ومنع اضطرابات أخرى مثل توقف التنفس أثناء النوم، بحسب ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.