وفاة, محمد, العباسى, أول, من, رفع, علم, مصر, فوق, خط, بارليف, فى, حرب, أكتوبر, 1973,

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تلعب بالنار، وذلك تعقيبًا على اعلان...
أعلن التحالف السعودي ضد اليمن عن إصابة تسعة أشخاص بجروح في هجوم بطائرة مسيرة شنه...
صرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم بأن إيران تتقدم بخطى...
جاء في بيان صادر عن الجبهة الديمقراطية :"تؤكد الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة...
توقعت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة الاثنين أن يؤدي الاحتباس الحراري...
قالت صحيفة إسرائيلية، إن التقارير عن هجمات إسرائيلية على مواقع في سوريا، جاءت...
أعلن مصدر ايراني مطلع لوكالة انباء فارس أن مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة ثلاثة...
كشف وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم عن استعداد كوريا الشمالية لإرسال...
في سوريا تعرضت الليلة الماضية عشرة مواقع قرب دمشق وحمص والحدود مع تركيا لهجمات...
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رفض بلاده القاطع لخطة السلام الأمريكية...