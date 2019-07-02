تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-02 11:46:04 ترامب يحذر إيران ويقول إنها تلعب بالنار |  2019-07-02 11:02:43 إسرائيل تتقدم بطلب لإقامة مطار عسكري في السعودية |  2019-07-02 10:24:07 فيديو وصور - إطلاق نار على حفل زفاف في الرامة |  2019-07-02 10:20:46 بعد 9 سنوات من الانتظار - الزوجان محمد ورنا ابو محفوظ من ام الفحم يرزقان بطفلهما البكر يحيى |  2019-07-02 09:37:37 الشرطة الفلسطينية في تحذير لكل شابة وشاب - لا تسلموا صوركم ولا تثقوا بالعالم الافتراضي المسمى فيس بوك |  2019-07-02 09:18:40 وفاة محمد العباسى أول من رفع علم مصر فوق خط بارليف فى حرب أكتوبر 1973 |  2019-07-02 09:18:07 إصابة 8 سعوديين وهندي بهجوم لجماعة أنصار الله على مطار أبها السعودي |  2019-07-02 09:16:16 الفلسطينية ربا هلال من بيت ساحور - بيت لحم تفوز برئاسة اللجنة الدولية لحركة الفالكون العالمية IFM |  2019-07-02 09:15:19 وفاة طفل غرقاً في مسبح داخل منزل عمه شمال طولكرم |  2019-07-02 09:13:30 عرابة تخرج الكوكبة الخامسة من اطبائها |  2019-07-02 06:58:04 نتنياهو : اسرائيل لن تسمح لايران امتلاك اسلحة نووية |  2019-07-01 23:40:52 كلية البشائر سخنين تحتفل بتخريج الفوج ال 12 من طلابها |  2019-07-02 00:04:02 نتنياهو يدعو دول اوروبا الى فرض عقوبات على ايران |  2019-07-01 20:57:50 الجبهة:نحترم قرار لجنة الوفاق ونؤكد تمسكنا بالمشتركة |  2019-07-01 20:52:01 الوزير كاتس يزور الامارات العربية المتحدة |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

وفاة محمد العباسى أول من رفع علم مصر فوق خط بارليف فى حرب أكتوبر 1973



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 توفى صباح اليوم، محمد محمد عبد السلام العباسى، وشهرته "محمد أفندى العباسى عن عمر يناهز 72 سنة"،  وهو بطل من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وأول من رفع العلم المصرى  على أول نقطة حصينة بخط بارليف فى حرب 1973.




ولد العباسي، بمدينة  القرين بمحافظة الشرقية، وهي المدينة التي قاوم أهلها المعسكرات الإنجليزية، والعباسي حصال على الشهادتين الإبتدائية والإعدادية من مدارس القرين، وبعدها توقف عن الدراسة والتحق بالتجارة والزراعة، والتحق بالتجنيد أثناء حرب أكتوبر.


وعندما جاءت ساعة الصفر وعبور  قناة السويس، كان فى صفوف المتقدمين نحو دشمة حصينة بخط بارليف ولم يهتم بالألغام والأسلاك الشائكة، وقام  بإطلاق النار على جنود حراسة الدشمة الإسرائيلية، وفى نفس الوقت كانت المدفعية المصرية تطلق قذائفها بطول خط القناة.


وقام الجنود المصريون، بقتل عدد من الأعداء، ومن فرحته الشديدة، نادى قائد الكتيبة، قائلا: "مبروك ياناجى مبروك يا ناجى" وكانت رتبته مقدما فى الجيش، فرد عليه وهو فى قمة الفرح قائلا: "مبروك ياعباسى وارفع علم مصر يابطل"، فقام  بإنزال العلم الإسرائيلى ورفع العلم المصرى خفاقا فوق أول نقطة مصرية تم تحريرها، وشاهد الطيران المصرى وهو عائد بعد أن دك المطارات الإسرائيلية، وشاهد كلمة "الله أكبر" مكتوبة بخط السحب المتصاعدة من المقذوفات.




كلمات متعلقة

وفاة, محمد, العباسى, أول, من, رفع, علم, مصر, فوق, خط, بارليف, فى, حرب, أكتوبر, 1973,

تابعونــا

ترامب يحذر إيران ويقول إنها تلعب بالنار ترامب يحذر إيران ويقول إنها تلعب بالنار 2019-07-02 | 11:46:04

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تلعب بالنار، وذلك تعقيبًا على اعلان...

إصابة 8 سعوديين وهندي بهجوم لجماعة أنصار الله على مطار أبها السعودي إصابة 8 سعوديين وهندي بهجوم لجماعة أنصار الله على مطار أبها السعودي 2019-07-02 | 09:18:07

أعلن التحالف السعودي ضد اليمن عن إصابة تسعة أشخاص بجروح في هجوم بطائرة مسيرة شنه...

نتنياهو يدعو دول اوروبا الى فرض عقوبات على ايران نتنياهو يدعو دول اوروبا الى فرض عقوبات على ايران 2019-07-02 | 00:04:02

صرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم بأن إيران تتقدم بخطى...

الجبهة:نحترم قرار لجنة الوفاق ونؤكد تمسكنا بالمشتركة الجبهة:نحترم قرار لجنة الوفاق ونؤكد تمسكنا بالمشتركة 2019-07-01 | 20:57:50

جاء في بيان صادر عن الجبهة الديمقراطية :"تؤكد الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة...

2400 مليار دولار قيمة الخسائر الاقتصادية عالمياً بسبب الحرارة 2400 مليار دولار قيمة الخسائر الاقتصادية عالمياً بسبب الحرارة 2019-07-01 | 20:48:54

توقعت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة الاثنين أن يؤدي الاحتباس الحراري...

صحيفة إسرائيلية تتساءل عن دور محتمل لمنظومة S300 في سوريا صحيفة إسرائيلية تتساءل عن دور محتمل لمنظومة S300 في سوريا 2019-07-01 | 17:38:46

قالت صحيفة إسرائيلية، إن التقارير عن هجمات إسرائيلية على مواقع في سوريا، جاءت...

إيران تتخطى مستوى 300 كغ من اليورانيوم المخصب إيران تتخطى مستوى 300 كغ من اليورانيوم المخصب 2019-07-01 | 17:36:24

أعلن مصدر ايراني مطلع لوكالة انباء فارس أن مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة ثلاثة...

المعلم: كوريا مستعدة لإرسال عمالة البناء المختصة لسوريا المعلم: كوريا مستعدة لإرسال عمالة البناء المختصة لسوريا 2019-07-01 | 12:34:03

كشف وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم عن استعداد كوريا الشمالية لإرسال...

قتلى بقصف إسرائيلي على سوريا والدفاعات الجوية تتصدى قتلى بقصف إسرائيلي على سوريا والدفاعات الجوية تتصدى 2019-07-01 | 07:50:38

في سوريا تعرضت الليلة الماضية عشرة مواقع قرب دمشق وحمص والحدود مع تركيا لهجمات...

أردوغان: من المستحيل أن تقبل تركيا "صفقة القرن" أردوغان: من المستحيل أن تقبل تركيا "صفقة القرن" 2019-07-01 | 06:32:29

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رفض بلاده القاطع لخطة السلام الأمريكية...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids قنبلة ساجور يدوية القاء ساحة بيت سيارة اضرار دون اصابات الشرطة قرية شابة من قرية جت اعتداء سائق يهودي ضرب ارهابية ثانوية الجليل شنلر الناصرة احتفال تخريج الفوج 64 طلابها وسط مشاركة واسعة شاهدوا شبهات تعنيف أطفال ضربهن حضانة شفاعمرو مدينة التحقيق صاحبة شرطة فيديو كاميرات مراقبة اصابتان متوسطتان حادث طرق سيارة ام الفحم ميعامي التفافي مدينة منزه مفرق طمرة حادث طرق خطيرة اصابات وقع اسعا شرطة سيربيرم كيال لاعب برايتون الانجليزي نزهة لندن عائلته صور شوارع رومانيا طب تعليم طب دراسة طلاب حوادث عمل حوادث طرق دير حنا اللد رهط قريناوي زبيدي مجدي سالم أحمد جوفي سامي كتيلات مصرع الشابين حادث طرق مروع انقلاب سيارة نجوان ابو لقيعان ورة تنظيم داعش السفر سوريا الارهابي حورة النقب جمانة جرايسي كفر كنا غرقت امس حيفا ماهر شاطئ غرق حادث الشابة أمل يونس شكري عارة وفاة الشابة تفجع قرية نوبة قلبية خلال رحلة استجمام في هنغاريا التفافي الناصرة حادث طرق اصابات شارع مرام ميديكال الطبي طاقم علاج اسعاف شرطة زاهر ناصر الوالد الاب الثاكل لا تسافري ليان بكاء المرحومة عملية اسطنبول مصرع محمد ابو كليب بسمة طبعون شارع 70 قرب حيفا سيارة اصابة شخص اخر
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com