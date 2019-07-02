وفاة, محمد, العباسى, أول, من, رفع, علم, مصر, فوق, خط, بارليف, فى, حرب, أكتوبر, 1973,

توفى صباح اليوم، محمد محمد عبد السلام العباسى، وشهرته "محمد أفندى العباسى عن عمر يناهز 72 سنة"، وهو بطل من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وأول من رفع العلم المصرى على أول نقطة حصينة بخط بارليف فى حرب 1973.

ولد العباسي، بمدينة القرين بمحافظة الشرقية، وهي المدينة التي قاوم أهلها المعسكرات الإنجليزية، والعباسي حصال على الشهادتين الإبتدائية والإعدادية من مدارس القرين، وبعدها توقف عن الدراسة والتحق بالتجارة والزراعة، والتحق بالتجنيد أثناء حرب أكتوبر.وعندما جاءت ساعة الصفر وعبور قناة السويس، كان فى صفوف المتقدمين نحو دشمة حصينة بخط بارليف ولم يهتم بالألغام والأسلاك الشائكة، وقام بإطلاق النار على جنود حراسة الدشمة الإسرائيلية، وفى نفس الوقت كانت المدفعية المصرية تطلق قذائفها بطول خط القناة.وقام الجنود المصريون، بقتل عدد من الأعداء، ومن فرحته الشديدة، نادى قائد الكتيبة، قائلا: "مبروك ياناجى مبروك يا ناجى" وكانت رتبته مقدما فى الجيش، فرد عليه وهو فى قمة الفرح قائلا: "مبروك ياعباسى وارفع علم مصر يابطل"، فقام بإنزال العلم الإسرائيلى ورفع العلم المصرى خفاقا فوق أول نقطة مصرية تم تحريرها، وشاهد الطيران المصرى وهو عائد بعد أن دك المطارات الإسرائيلية، وشاهد كلمة "الله أكبر" مكتوبة بخط السحب المتصاعدة من المقذوفات.