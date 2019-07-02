إصابة, 8, سعوديين, وهندي, بهجوم, لجماعة, أنصار, الله, على, مطار, أبها, السعودي,

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تلعب بالنار، وذلك تعقيبًا على اعلان...
توفى صباح اليوم، محمد محمد عبد السلام العباسى، وشهرته "محمد أفندى العباسى عن عمر...
صرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم بأن إيران تتقدم بخطى...
جاء في بيان صادر عن الجبهة الديمقراطية :"تؤكد الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة...
توقعت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة الاثنين أن يؤدي الاحتباس الحراري...
قالت صحيفة إسرائيلية، إن التقارير عن هجمات إسرائيلية على مواقع في سوريا، جاءت...
أعلن مصدر ايراني مطلع لوكالة انباء فارس أن مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة ثلاثة...
كشف وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم عن استعداد كوريا الشمالية لإرسال...
في سوريا تعرضت الليلة الماضية عشرة مواقع قرب دمشق وحمص والحدود مع تركيا لهجمات...
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رفض بلاده القاطع لخطة السلام الأمريكية...