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إصابة 8 سعوديين وهندي بهجوم لجماعة أنصار الله على مطار أبها السعودي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلن التحالف السعودي ضد اليمن عن إصابة تسعة أشخاص بجروح في هجوم بطائرة مسيرة شنه مسلحو جماعة أنصار الله اليمنية على مطار أبها الدولي جنوب السعودية، فجر اليوم الثلاثاء.




وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، في بيان إن الهجوم أدى إلى إصابة 9 أشخاص، 8 منهم سعوديون وواحد يحمل الجنسية الهندية، بإصابات جميعها مستقرة مبدئيا، وقد تم نقلهم جميعا إلى المستشفيات المتخصصة.




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