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وفاة طفل غرقاً في مسبح داخل منزل عمه شمال طولكرم



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توفي طفل يبلغ من العمر سنتين غرقاً في مسبح داخل منزل عمه في بلدة عتيل شمال طولكرم.



وذكرت الشرطة الفلسطينية ، صباح اليوم، أنها والنيابة العامة فتحتا تحقيقاً في الحادث.




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