عرابة, تخرج, الكوكبة, الخامسة, من, اطبائها,

والاطباء هم :الطبيب وسام فضل دراوشه ,الطبيب مجد عدنان واكد نصار ,الطبيب خطاب زياد ياسين ,الطبيب محمد سليمان جمعة خطيب والطبيبة سديم مازن شاطر نعامنه ,وفي مدينة كوشيتسي السلوفاكية تخرج الطبيبان مراد محمود دراوشه وهادي محمد صح.من عوض دراوشه

احتفل اهالي عرابة امس بتخريج الكوكبة الخامسة من اطبائها من مدينة خاركوف الاكرانية بحضور اهالي الخريجين .

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