نتنياهو, :, اسرائيل, لن, تسمح, لايران, امتلاك, اسلحة, نووية,

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الثلاثاء: يكون الجو صيفياً عادياً خلال ساعات النهار بارداُ نسبياً خلال ساعات...
جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الاسرائيلية :"هذه اول زيارة يقوم بها وزير...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...
عد المصادقة النهائية على خارطة التقسيم في منطقة المعاصر (التوسعة الجديدة)، بدأ...
اعتقلت الشرطة شاب يبلغ من العمر 20 عاماً من سكان مدينة ام الفحم وذلك بشبهة تهديد...
قال المتحدث باسم مطار اللد أن طائرة من طراز بوينج 737 - 400، تابعة لشركة الخطوط...
منذ بداية عام 2019 قُتل على الطرقات 159 شخصًا في حوادث الطرق, 16 منهم قتلوا في...
تم مؤخرا تعيين دكتور أمين شنيفي 45 عاما من قرية الشبلي مديرا عاما لقسم الطوارئ في...
يا ايتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي،...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: خلال نشاط مبادر به...