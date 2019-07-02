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نتنياهو : اسرائيل لن تسمح لايران امتلاك اسلحة نووية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السلطات الإيرانية بالسعي للحصول على قنبلة نووية والكذب من أجل تحقيق ذلك، متعهدا بألا يسمح لإيران بامتلاك هذا السلاح.



وقال نتنياهو، خلال احتفالية لتكريم وحدات احتياط عسكرية متفوقة، أقيمت في مقر رئاسة الوزراء بالقدس : "أعلنت إيران اليوم أنها تخرق التزاما واضحا تعهدت به، عندما قامت بتخصيب اليورانيوم بكمية تجاوزت 300 كيلوغرام. إيران تمضي قدما بشكل ملموس نحو تصنيع الأسلحة النووية".


وأضاف نتنياهو: "عندما كشفنا النقاب عن الأرشيف النووي السري الإيراني، أثبتنا أن الاتفاقية النووية التي أبرمت مع إيران بأكملها مبنية على كذبة كبيرة. حتى إيران تعترف بذلك الآن. وسيتم قريبا كشف النقاب عن المزيد من الأدلة التي ستثبت أن إيران كذبت طول الوقت".


وتابع نتنياهو: "أقول مرة أخرى إن إسرائيل لن تسمح لإيران بتطوير الأسلحة النووية. وفي هذا اليوم، أقول لجميع الدول الأوروبية: التزموا بتعهداتكم".




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