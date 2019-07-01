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كلية البشائر سخنين تحتفل بتخريج الفوج ال 12 من طلابها



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



شهدت قاعة السرايا سخنين تخريج الفوج ال 12 من طلابها الذي بلغ عددهم 89 خريج وخريجة بحضور رئيس البلدية الدكتور صفوت ابو ريا وادارته ورئيس كلية سخنين القطرية احمد بدارنه ومدير بنك هبوعليم فرع سخنين حسام عواد والنائب السابق مسعود غنايم .


والقيت كلمات شارك فيها مدير الكلية الدكتور امير الحاج والدكتور صفوت ابو ريا واحمد بدارنه وحسام عواد وعن الخريجين اسراء نمارنه وتخلل الاحتفال وصلة للدبكة الشعبية وغناء واختتم الاحتفال بتكريم المعلمين وتوزيع الشهادات على الخريجين .





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