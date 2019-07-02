نتنياهو, يدعو, دول, اوروبا, الى, فرض, عقوبات, على, ايران,

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جاء في بيان صادر عن الجبهة الديمقراطية :"تؤكد الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة...
توقعت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة الاثنين أن يؤدي الاحتباس الحراري...
قالت صحيفة إسرائيلية، إن التقارير عن هجمات إسرائيلية على مواقع في سوريا، جاءت...
أعلن مصدر ايراني مطلع لوكالة انباء فارس أن مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة ثلاثة...
كشف وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم عن استعداد كوريا الشمالية لإرسال...
في سوريا تعرضت الليلة الماضية عشرة مواقع قرب دمشق وحمص والحدود مع تركيا لهجمات...
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رفض بلاده القاطع لخطة السلام الأمريكية...
أكد القنصل العامّ الفرنسيّ في القدس، بيار كوشار، أن لا تغيّر على موقف فرنسا...
وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سيئول في ساعة متأخرة من مساء السبت لإجراء...
أعلن مساعد منظمة السياحة الإيرانية، ولي تيموري، السبت، أن الحكومة ألغت تأشيرة...