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نتنياهو يدعو دول اوروبا الى فرض عقوبات على ايران



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



صرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم بأن إيران تتقدم بخطى سريعة نحو إنتاج السلاح النووي، مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح لها بذلك . واضاف رئيس الوزراء أنه سيتم قريبا الكشف عن المزيد من الأدلة التي تثبت أن طهران خدعت الأسرة الدولية. ودعا نتنياهو دول اوروبا إلى الالتزام بتعهداتها السابقة وفرض عقوبات على النظام الإيراني بسبب خرقه الاتفاق النووي.


وقرر رئيس الوزراء تأكيده على ان اسرائيل لن تسمح لطهران بحيازة الاسلحة النووية مهما كانت الظروف.

جاءت اقوال نتنياهو خلال مراسم منح شهادات تقدير لجنود احتياط متفوقين اقيمت اليوم .

على صعيد آخر، اجتمع في القدس مع وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد وشكره على قيام بلاده بتصنيف حزب الله تنظيما إرهابيا 
نتنياهو يدعو دول اوروبا الى فرض عقوبات على ايران




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