الجبهة:نحترم, قرار, لجنة, الوفاق, ونؤكد, تمسكنا, بالمشتركة,

جاء في بيان صادر عن الجبهة الديمقراطية :"تؤكد الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة التزامها بالتوكيل الذي منحته للجنة الوفاق، وتحترم قرارها. وتدعو الاخوة في الاطر الاخرى لاحترام التزامها الذي وقعت عليه، وتعهدت بأن لا عودة عنه، كما ورد في نص التعهد. إذ جاء فيه: "نتعهد بالقبول والموافقة التامة الملزمة، دون أي اعتراض على ما تقرره لجنة الوفاق الوطني بهد الصدد، والعمل على إنجاح مشروع القائمة المشتركة....".

الجبهة الديمقراطية تعلن قبولها بالتركيبة التي توصلت لها لجنة الوفاق بالإجماع، رغم انها لم تتجاوب مع تطلعات الجبهة، التي استندت لنتائج انتخابات نيسان الماضي. ومن باب المسؤولية تجاه الجماهير الواسعة فهي تقبل بهذا القرار.تأسف الجبهة لمشاهد توتير الاجواء الحاصلة في الساعات الاخيرة، وتدعو الى التهدئة، وترى ان المهمة التي امامنا هو التداول في كيفية تطبيق قرار لجنة الوفاق.إن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، تؤكد تمسكها بخيار القائمة المشتركة، الذي هو خيار الجماهير الواسعة من شعبنا، ومعنا قوى ديمقراطية يهودية حقيقية، خاصة في هذه المرحلة، التي تشتد فيها السياسات العنصرية، واستفحال مظاهر التمييز في كافة المجالات، وتتعاظم الأخطار على شعبنا الفلسطيني لتصفية قضية، من خلال مؤامرة صهيو أميركية، تتلقى دعما من أنظمة متواطئة.