تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-01 20:57:50 الجبهة:نحترم قرار لجنة الوفاق ونؤكد تمسكنا بالمشتركة |  2019-07-01 20:52:01 الوزير كاتس يزور الامارات العربية المتحدة |  2019-07-01 20:50:23 رئيس الليجا يرفض عودة نيمار لبرشلونة |  2019-07-01 20:48:54 2400 مليار دولار قيمة الخسائر الاقتصادية عالمياً بسبب الحرارة |  2019-07-01 19:46:01 حريق كبير في منطقة حرشية قرب ابو غوش |  2019-07-01 20:42:57 كفر مندا: انطلاق العمل في البنية التحتية للتوسعة الجديدة في المعاصر |  2019-07-01 17:41:41 هذه هي المكونات الأكثر غنى بالعناصر الغذائية في الأسماك |  2019-07-01 17:40:29 مانشستر يونايتد يُحصن نجمه بعقد جديد |  2019-07-01 17:38:46 صحيفة إسرائيلية تتساءل عن دور محتمل لمنظومة S300 في سوريا |  2019-07-01 17:36:24 إيران تتخطى مستوى 300 كغ من اليورانيوم المخصب |  2019-07-01 17:10:45 اعتقال شاب من ام الفحم بشبهة تهديد نصراوي على خلفية قرض مالي |  2019-07-01 16:01:03 هبوط طائرة ألمانية على متنها 152 شخصاً بسلام في مطار اللد |  2019-07-01 16:04:49 دراسة تكشف تأثير تدخين الأب على خصوبة الإبن |  2019-07-01 16:00:12 مصرع 44 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 |  2019-07-01 15:17:35 أغنى رجل في العالم يدفع لطليقته 38 مليار دولار فقط! |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الوزير كاتس يزور الامارات العربية المتحدة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الاسرائيلية :"هذه اول زيارة يقوم بها وزير اسرائيلي مباشرة بعد المؤتمر الاقتصادي في البحرين.


اليوم والتقى خلالها وزير المواصلات كاتس مع مسؤول كبير من الامارات العربية والتقى مع الامين العام للامم المتحدة وتمت مناقشة العلاقات بين الدولتين وتعزيز العلاقات في جميع المجالات وناقش التهديدات الايرانية.




كلمات متعلقة

الوزير, كاتس, يزور, الامارات, العربية, المتحدة,

تابعونــا

حريق كبير في منطقة حرشية قرب ابو غوش حريق كبير في منطقة حرشية قرب ابو غوش 2019-07-01 | 19:46:01

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...

كفر مندا: انطلاق العمل في البنية التحتية للتوسعة الجديدة في المعاصر كفر مندا: انطلاق العمل في البنية التحتية للتوسعة الجديدة في المعاصر 2019-07-01 | 20:42:57

عد المصادقة النهائية على خارطة التقسيم في منطقة المعاصر (التوسعة الجديدة)، بدأ...

اعتقال شاب من ام الفحم بشبهة تهديد نصراوي على خلفية قرض مالي اعتقال شاب من ام الفحم بشبهة تهديد نصراوي على خلفية قرض مالي 2019-07-01 | 17:10:45

اعتقلت الشرطة شاب يبلغ من العمر 20 عاماً من سكان مدينة ام الفحم وذلك بشبهة تهديد...

هبوط طائرة ألمانية على متنها 152 شخصاً بسلام في مطار اللد هبوط طائرة ألمانية على متنها 152 شخصاً بسلام في مطار اللد 2019-07-01 | 16:01:03

قال المتحدث باسم مطار اللد أن طائرة من طراز بوينج 737 - 400، تابعة لشركة الخطوط...

مصرع 44 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 مصرع 44 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 2019-07-01 | 16:00:12

منذ بداية عام 2019 قُتل على الطرقات 159 شخصًا في حوادث الطرق, 16 منهم قتلوا في...

تعيين دكتور أمين شنيفي من الشبلي مديرا عاما لقسم الطوارئ في مستشفى هعيمك - العفولة تعيين دكتور أمين شنيفي من الشبلي مديرا عاما لقسم الطوارئ في مستشفى هعيمك - العفولة 2019-07-01 | 15:09:45

تم مؤخرا تعيين دكتور أمين شنيفي 45 عاما من قرية الشبلي مديرا عاما لقسم الطوارئ في...

وفاة مؤذن المسجد الأقصى المبارك الشيخ يوسف الصباح وفاة مؤذن المسجد الأقصى المبارك الشيخ يوسف الصباح 2019-07-01 | 15:06:34

يا ايتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي،...

اعتقال مشتبهين من مجدالكروم بحوزتهما رشاش كارلو اعتقال مشتبهين من مجدالكروم بحوزتهما رشاش كارلو 2019-07-01 | 14:14:43

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: خلال نشاط مبادر به...

تعيين الدكتور سامر حاج يحيى من الطيبة لمنصب رئيس مجلس ادارة بنك لئومي تعيين الدكتور سامر حاج يحيى من الطيبة لمنصب رئيس مجلس ادارة بنك لئومي 2019-07-01 | 14:11:34

تعيين الدكتور سامر حاج يحيى من سكان الطيبة لمنصب رئيس مجلس ادارة بنك لئومي في جميع...

فرض الإقامة الجبرية على الشرطي مطلق النار على شاب اثيوبي فرض الإقامة الجبرية على الشرطي مطلق النار على شاب اثيوبي 2019-07-01 | 13:35:47

فرضت محكمة الصلح في حيفا الإقامة الجبرية لمدة أسبوعين على الشرطي الذي أطلق النار...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids وفاة رئيس مجلس عرعرة النقب مطاوع عطوة ابو عرار محمود نعسة كفر كنا انتظار 15 عام يزرقان بمولودهما محمد زوجته اسراء فلسطينيا اعتقال 41 عاملا بدون تصاريح بشكل غير قانوني شرطة تحرير مخالفات اغلاق محلات شقيب السلامحملة هدم بيتين مدينة اللد حي الجلمة جرافات بناء غير مرخص ادعاء حجى قداس احد الشعانين حيفا ايمن عودة المطران بقعوني حيفا كنيسة الكاثوليكرامي نمر ناصر تعيين الناصرة رئيس دوائر الاجراء التنفيذ لواء حيفا الشمال شتم عبارات نابية فتاتين شوارع احد مدينة الناصرة التسبب باضرار اعتقال تدافع عنيف الشرطة ايمن عودة رؤساء مجالس سلطات عربية خديجة ابو غزالة اخصائية اجتماعية ام الفحم اطلاق نار تظاهرة تضامن مقر شرطة ام الفحم يوسف عبد الخالق اطلاق نار الناصرة شاب تشييع جثمان مدينة مشاركة واسعة كفركنا مواجهات حرق اطارات اغلاق شارع شرطة جمال ابو صيام رهط حادث طرق سائق شاحنة 6 قتلى من دير الاسد اكسال اصابات احتراق سفين اضرار جسيمة دون اصابات اطفاء اخماد النار حريق قرية مدرسة شاحن هاتف نقال اريكة كنبه ساعات طويلة احتراق بيت القدس اطفاء سلطة انقاذ احذروا الرامة مسيرة قداس احد شعانين احتفال مشاركة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com