الوزير, كاتس, يزور, الامارات, العربية, المتحدة,

جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الاسرائيلية :"هذه اول زيارة يقوم بها وزير اسرائيلي مباشرة بعد المؤتمر الاقتصادي في البحرين.

اليوم والتقى خلالها وزير المواصلات كاتس مع مسؤول كبير من الامارات العربية والتقى مع الامين العام للامم المتحدة وتمت مناقشة العلاقات بين الدولتين وتعزيز العلاقات في جميع المجالات وناقش التهديدات الايرانية.