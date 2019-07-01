رئيس, الليجا, يرفض, عودة, نيمار, لبرشلونة,

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا، عدم رغبته في عودة البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان، لصفوف برشلونة، مرة أخرى خلال الفترة الحالية.

وقال تيباس، خلال تصريحاته لإذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية: "أفضل ألا يأتي نيمار إلى الدوري الإسباني لأنه ليس مثالًا جيدًا.. بإمكانه أن يكون لاعبًا رائعًا، لكن السلوك مهم أيضًا في القيم التي ننقلها كبطولة".وأضاف: "في الليجا دائمًا نريد ضم لاعبين رائعين، ولكن في حالة نيمار فإن سلوكه ليس جيدًا بالنسبة للبطولة".واختتم: "لقد عملنا كثيرًا للحفاظ على القيم في الليجا، ولا نريد تغيير الصورة".وكان نيمار رحل عن صفوف برشلونة في صيف 2017، إلى سان جيرمان، بعدما قرر الأخير دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع البلوجرانا، والذي يقدر بـ222 مليون يورو، بينما تشير تقارير صحفية إلى رغبة النادي الكتالوني في إعادة نجم السامبا في الصيف الحالي.