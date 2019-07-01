حريق كبير في منطقة حرشية قرب ابو غوش

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي:تعمل 4 طواقم إطفاء وإنقاذ بمساعدة طائرات اطفاء على اخماد حريق شبّ في منطقة حرشية بالقرب من فندق "معاليه هحميشاه" شرقيّ أبو غوش. الطواقم تعمل على منع انتشار النيران، مع الاشارة أنّه لا خطورة على الفندق والبيوت القريبة في هذه المرحلة.