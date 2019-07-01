كفر, مندا:, انطلاق, العمل, في, البنية, التحتية, للتوسعة, الجديدة, في, المعاصر,

عد المصادقة النهائية على خارطة التقسيم في منطقة المعاصر (التوسعة الجديدة)، بدأ مجلس كفر مندا المحلي اليوم الاثنين 1.7.2019 العمل في إنشاء البنية التحتية للمنطقة، حيث يقوم المقاول المنفذ بأعمال شق الشوارع وتجهيز البنية التحتية وتهيئة الأراضي.

رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم بارك لأهالي القرية الكرام هذه الخطوة المباركة التي تمهد البدء بأعمال البناء لأصحاب القسائم في هذه المنطقة، كما ناشد جميع المواطنين بالتعاون مع المجلس المحلي والمقاول المنفذ من أجل إتمام المشروع على أحسن وجه.كما يواكب مهندس المجلس المحلي عادل قدح على مدار الساعة الأعمال الجارية في الموقع، بهدف تسريع تنفيذ المشروع كما هو مخطط.