كفر, مندا:, انطلاق, العمل, في, البنية, التحتية, للتوسعة, الجديدة, في, المعاصر,

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جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الاسرائيلية :"هذه اول زيارة يقوم بها وزير...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...
اعتقلت الشرطة شاب يبلغ من العمر 20 عاماً من سكان مدينة ام الفحم وذلك بشبهة تهديد...
قال المتحدث باسم مطار اللد أن طائرة من طراز بوينج 737 - 400، تابعة لشركة الخطوط...
منذ بداية عام 2019 قُتل على الطرقات 159 شخصًا في حوادث الطرق, 16 منهم قتلوا في...
تم مؤخرا تعيين دكتور أمين شنيفي 45 عاما من قرية الشبلي مديرا عاما لقسم الطوارئ في...
يا ايتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي،...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: خلال نشاط مبادر به...
تعيين الدكتور سامر حاج يحيى من سكان الطيبة لمنصب رئيس مجلس ادارة بنك لئومي في جميع...
فرضت محكمة الصلح في حيفا الإقامة الجبرية لمدة أسبوعين على الشرطي الذي أطلق النار...