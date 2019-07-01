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هذه هي المكونات الأكثر غنى بالعناصر الغذائية في الأسماك



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت دراسة جديدة أن المكونات الأكثر غنى بالعناصر الغذائية في الأسماك، ليست لحومها، بل الأجزاء الثانوية التي يتم التخلص منها عند التحضير.

وجاء في دراسة أعدتها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، فاو، على عكس الاعتقاد الشائع، أن لحوم الأسماك لا تحتوي على القدر الأكبر من البروتين والعناصر الغذائية الأخرى.
وأضافت فاو أن الأجزاء الثانوية التي يتم التخلص منها، مثل عظام الأسماك ورؤوسها وأحشائها، تحتوي على أضعاف العناصر الغذائية التي تحتويها اللحوم.
وتابعت: "نحن نتحدث عن نسبة تتراوح بين 100 أو ألف ضعف القيمة الغذائية حسب نوع الأسماك"، لافتة إلى أنه "يتم التخلص ما بين 30 إلى 70% من القيمة الغذائية للأسماك، أثناء عملية التحضير للطهي".
وفي ضوء البيانات، طورت "فاو" مشاريع تجريبية في بيرو وأفريقيا، تتضمن الاستفادة من المنتجات الثانوية للأسماك، وإعدادها بالوجبات المدرسية هناك.
وقالت المنظمة إن النتائج واعدة للغاية حتى الآن.
وجاء في الدراسة: "نحن نأخذ في الاعتبار التكلفة المنخفضة، والقيمة الغذائية العالية للمنتجات".
ووفق المنظمة، تحتوي الأسماك على كميات جيدة من البروتين وأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تعد مكوناً أساسياً لصحة المخ والقلب والأوعية الدموية.
هذه هي المكونات الأكثر غنى بالعناصر الغذائية في الأسماك




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