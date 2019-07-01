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مانشستر يونايتد يُحصن نجمه بعقد جديد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الإثنين، تحصين نجم الشياطين الحمر، بعقد جديد، خشية رحيله خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وذكر الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد على الإنترنت، أن ماركوس راشفورد، البالغ من العمر 21 عامًا، وقع على عقد جديد حتى عام 2023، مع إمكانية التمديد لعام إضافي.
وقال راشفورد، في تصريحات لموقع ناديه "مانشستر يونايتد كل شيء في حياتي منذ قدومي له في سن السابعة من عمري".
وأضاف "أريد أن أشكر المدرب سولسكاير وجهازه الفني على كل شيء فعلوه من أجلي".
وأوضح سولسكاير المدير الفني لليونايتد "ماركوس من أفضل المواهب الإنجليزية بين لاعبي جيله، إنه لاعب مميز ومثال ساطع على الموهبة التي تنتجها أكاديمية النادي".
ونوه "رغم كونه يبلغ 21 عامًا فقط، إلا أنه يتمتع بخبرة رائعة وينتظره المستقبل الواعد".
مانشستر يونايتد يُحصن نجمه بعقد جديد




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