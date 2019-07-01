تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-01 17:41:41 هذه هي المكونات الأكثر غنى بالعناصر الغذائية في الأسماك |  2019-07-01 17:40:29 مانشستر يونايتد يُحصن نجمه بعقد جديد |  2019-07-01 17:38:46 صحيفة إسرائيلية تتساءل عن دور محتمل لمنظومة S300 في سوريا |  2019-07-01 17:36:24 إيران تتخطى مستوى 300 كغ من اليورانيوم المخصب |  2019-07-01 17:10:45 اعتقال شاب من ام الفحم بشبهة تهديد نصراوي على خلفية قرض مالي |  2019-07-01 16:01:03 هبوط طائرة ألمانية على متنها 152 شخصاً بسلام في مطار اللد |  2019-07-01 16:04:49 دراسة تكشف تأثير تدخين الأب على خصوبة الإبن |  2019-07-01 16:00:12 مصرع 44 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 |  2019-07-01 15:17:35 أغنى رجل في العالم يدفع لطليقته 38 مليار دولار فقط! |  2019-07-01 15:09:45 تعيين دكتور أمين شنيفي من الشبلي مديرا عاما لقسم الطوارئ في مستشفى هعيمك - العفولة |  2019-07-01 15:06:34 وفاة مؤذن المسجد الأقصى المبارك الشيخ يوسف الصباح |  2019-07-01 14:14:43 اعتقال مشتبهين من مجدالكروم بحوزتهما رشاش كارلو |  2019-07-01 14:11:34 تعيين الدكتور سامر حاج يحيى من الطيبة لمنصب رئيس مجلس ادارة بنك لئومي |  2019-07-01 13:35:47 فرض الإقامة الجبرية على الشرطي مطلق النار على شاب اثيوبي |  2019-07-01 14:20:57 صور - انطلاق مخيّمات بلديّة الناصرة الاربعة |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

إيران تتخطى مستوى 300 كغ من اليورانيوم المخصب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن مصدر ايراني مطلع لوكالة انباء فارس أن مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة ثلاثة فارزة سبعة وستين بالمائة في إيران قد تخطى مستوى الثلاثمائة كيلوغرام.ويعد هذا الإعلان تحقيقًا لتهديد مسبق من النظام الإيراني بالانسحاب رسميًا من بعض التزاماته بموجب الاتفاق النووي الذى توصلت إليه مع القوى العالمية عام 2015.
إيران تتخطى مستوى 300 كغ من اليورانيوم المخصب




كلمات متعلقة

إيران, تتخطى, مستوى, 300, كغ, من, اليورانيوم, المخصب,

تابعونــا

صحيفة إسرائيلية تتساءل عن دور محتمل لمنظومة S300 في سوريا صحيفة إسرائيلية تتساءل عن دور محتمل لمنظومة S300 في سوريا 2019-07-01 | 17:38:46

قالت صحيفة إسرائيلية، إن التقارير عن هجمات إسرائيلية على مواقع في سوريا، جاءت...

المعلم: كوريا مستعدة لإرسال عمالة البناء المختصة لسوريا المعلم: كوريا مستعدة لإرسال عمالة البناء المختصة لسوريا 2019-07-01 | 12:34:03

كشف وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم عن استعداد كوريا الشمالية لإرسال...

قتلى بقصف إسرائيلي على سوريا والدفاعات الجوية تتصدى قتلى بقصف إسرائيلي على سوريا والدفاعات الجوية تتصدى 2019-07-01 | 07:50:38

في سوريا تعرضت الليلة الماضية عشرة مواقع قرب دمشق وحمص والحدود مع تركيا لهجمات...

أردوغان: من المستحيل أن تقبل تركيا "صفقة القرن" أردوغان: من المستحيل أن تقبل تركيا "صفقة القرن" 2019-07-01 | 06:32:29

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رفض بلاده القاطع لخطة السلام الأمريكية...

فرنسا: القدس عاصمة للدولتين فرنسا: القدس عاصمة للدولتين 2019-06-30 | 20:39:13

أكد القنصل العامّ الفرنسيّ في القدس، بيار كوشار، أن لا تغيّر على موقف فرنسا...

ترامب يزور لأول مرة المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين ترامب يزور لأول مرة المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين 2019-06-30 | 10:24:55

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سيئول في ساعة متأخرة من مساء السبت لإجراء...

طهران تلغي تأشيرة السفر للمواطنين الصينيين طهران تلغي تأشيرة السفر للمواطنين الصينيين 2019-06-30 | 06:58:18

أعلن مساعد منظمة السياحة الإيرانية، ولي تيموري، السبت، أن الحكومة ألغت تأشيرة...

الولايات المتحدة بعثت طائرات "شبح" إلى الخليج الولايات المتحدة بعثت طائرات "شبح" إلى الخليج 2019-06-29 | 20:17:56

يواصل الجيش الأمريكي تعزيز قواته في الخليج العربي على خلفية التوتر مع ايران،...

اردغان يتحدى امريكا: عملية توريد "إس 400" الروسية ستتم اردغان يتحدى امريكا: عملية توريد "إس 400" الروسية ستتم 2019-06-29 | 16:50:07

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على...

كوريا الشمالية ترحب باقتراح ترامب عقد لقاء قمة مع كيم جونغ أون كوريا الشمالية ترحب باقتراح ترامب عقد لقاء قمة مع كيم جونغ أون 2019-06-29 | 12:13:01

رحبت كوريا الشمالية باقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد لقاء بينه وزعيم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة شابة شفاعمرو اطلاق نار تجلس داخل سيارة خطيرة مستشفى تدفيع الثمن يافة الناصرة حرق سيارات خط عبارات معادية للعرب اعتقال مشتبهون قاصرونيهود خلفية قوميةاعدادية البطوف 30 طالبا دون اطار مدرسة افتتاح عام دراسي مدينة نعيم جربان جسر الزرقاء مصرع وفاة الشاب اطلاق نار مستشفى الشيخ زيدان عابد اسراء الشابة الناصرة اطلاق نار العفولة محطة الحافلات رصاصة طائشة ام الفحم سيارة اطفال داخلها شارع القدس دون اصابات الشرطة تحقيق طبيب ناجي بطحيش مديرا امراض الجلد مستشفى زيف صفد تعيين قرية مسعدهصاحب ماركات محل تجاري ضبط ملابس مزيفه قطع مداهمة مدينة سخنين الشرطة يوسف شاهين والد يعقوب شاهين بيت لحم اراب ايدول مشاركة نهائي اصابة خطيرة عامل منطقة صناعية طمرة مدينة مستشفى اسعاف شرطة تحقيق رجا اغبارية حركة ابناء البلد اعتقال تفتيش ممتلكات بيت ام الفحم الشرطة وادي عارةاسراء عابد الناصرة طعن العفولة تمديد اعتقال سكين اصابة شابات عربيات عيلوط حادث طرق مروع انقلاب سيارة سقوطها في وادي حي هار يونا مطعم ديانا الناصرة عزيز بطو وزارة الصحة تلغي أمر اغلاق طبيبة لواء الشمال الكسيفة مشتبه التحريض عبر الفيسبوك انتفاضة بدأت يهودي يبقى خنزير
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com