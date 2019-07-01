إيران, تتخطى, مستوى, 300, كغ, من, اليورانيوم, المخصب,

أعلن مصدر ايراني مطلع لوكالة انباء فارس أن مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة ثلاثة فارزة سبعة وستين بالمائة في إيران قد تخطى مستوى الثلاثمائة كيلوغرام.ويعد هذا الإعلان تحقيقًا لتهديد مسبق من النظام الإيراني بالانسحاب رسميًا من بعض التزاماته بموجب الاتفاق النووي الذى توصلت إليه مع القوى العالمية عام 2015.

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