إيران, تتخطى, مستوى, 300, كغ, من, اليورانيوم, المخصب,

كلمات متعلقةإيران, تتخطى, مستوى, 300, كغ, من, اليورانيوم, المخصب,
قالت صحيفة إسرائيلية، إن التقارير عن هجمات إسرائيلية على مواقع في سوريا، جاءت...
كشف وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم عن استعداد كوريا الشمالية لإرسال...
في سوريا تعرضت الليلة الماضية عشرة مواقع قرب دمشق وحمص والحدود مع تركيا لهجمات...
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رفض بلاده القاطع لخطة السلام الأمريكية...
أكد القنصل العامّ الفرنسيّ في القدس، بيار كوشار، أن لا تغيّر على موقف فرنسا...
وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سيئول في ساعة متأخرة من مساء السبت لإجراء...
أعلن مساعد منظمة السياحة الإيرانية، ولي تيموري، السبت، أن الحكومة ألغت تأشيرة...
يواصل الجيش الأمريكي تعزيز قواته في الخليج العربي على خلفية التوتر مع ايران،...
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على...
رحبت كوريا الشمالية باقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد لقاء بينه وزعيم...