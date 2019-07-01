تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-01 17:41:41 هذه هي المكونات الأكثر غنى بالعناصر الغذائية في الأسماك |  2019-07-01 17:40:29 مانشستر يونايتد يُحصن نجمه بعقد جديد |  2019-07-01 17:38:46 صحيفة إسرائيلية تتساءل عن دور محتمل لمنظومة S300 في سوريا |  2019-07-01 17:36:24 إيران تتخطى مستوى 300 كغ من اليورانيوم المخصب |  2019-07-01 17:10:45 اعتقال شاب من ام الفحم بشبهة تهديد نصراوي على خلفية قرض مالي |  2019-07-01 16:01:03 هبوط طائرة ألمانية على متنها 152 شخصاً بسلام في مطار اللد |  2019-07-01 16:04:49 دراسة تكشف تأثير تدخين الأب على خصوبة الإبن |  2019-07-01 16:00:12 مصرع 44 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 |  2019-07-01 15:17:35 أغنى رجل في العالم يدفع لطليقته 38 مليار دولار فقط! |  2019-07-01 15:09:45 تعيين دكتور أمين شنيفي من الشبلي مديرا عاما لقسم الطوارئ في مستشفى هعيمك - العفولة |  2019-07-01 15:06:34 وفاة مؤذن المسجد الأقصى المبارك الشيخ يوسف الصباح |  2019-07-01 14:14:43 اعتقال مشتبهين من مجدالكروم بحوزتهما رشاش كارلو |  2019-07-01 14:11:34 تعيين الدكتور سامر حاج يحيى من الطيبة لمنصب رئيس مجلس ادارة بنك لئومي |  2019-07-01 13:35:47 فرض الإقامة الجبرية على الشرطي مطلق النار على شاب اثيوبي |  2019-07-01 14:20:57 صور - انطلاق مخيّمات بلديّة الناصرة الاربعة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اعتقال شاب من ام الفحم بشبهة تهديد نصراوي على خلفية قرض مالي



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة شاب يبلغ من العمر 20 عاماً من سكان مدينة ام الفحم وذلك بشبهة تهديد مواطن نصراوي على خلفية قرض مالي .


وجاء في بيان الشرطة أنه خلال تحقيقات وصلت الشرطة الى بيت المشتبه وعثرت على مسدس , وقامت باعتقاله على الفور .

وفي نشاط اخر للشرطة تم مساء امس ضبط سلاح من نوع كارلو في سيارة بمنطقة الكراجات بالناصرة .




كلمات متعلقة

اعتقال, شاب, من, ام, الفحم, بشبهة, تهديد, نصراوي, على, خلفية, قرض, مالي,

تابعونــا

هبوط طائرة ألمانية على متنها 152 شخصاً بسلام في مطار اللد هبوط طائرة ألمانية على متنها 152 شخصاً بسلام في مطار اللد 2019-07-01 | 16:01:03

قال المتحدث باسم مطار اللد أن طائرة من طراز بوينج 737 - 400، تابعة لشركة الخطوط...

مصرع 44 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 مصرع 44 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 2019-07-01 | 16:00:12

منذ بداية عام 2019 قُتل على الطرقات 159 شخصًا في حوادث الطرق, 16 منهم قتلوا في...

تعيين دكتور أمين شنيفي من الشبلي مديرا عاما لقسم الطوارئ في مستشفى هعيمك - العفولة تعيين دكتور أمين شنيفي من الشبلي مديرا عاما لقسم الطوارئ في مستشفى هعيمك - العفولة 2019-07-01 | 15:09:45

تم مؤخرا تعيين دكتور أمين شنيفي 45 عاما من قرية الشبلي مديرا عاما لقسم الطوارئ في...

وفاة مؤذن المسجد الأقصى المبارك الشيخ يوسف الصباح وفاة مؤذن المسجد الأقصى المبارك الشيخ يوسف الصباح 2019-07-01 | 15:06:34

يا ايتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي،...

اعتقال مشتبهين من مجدالكروم بحوزتهما رشاش كارلو اعتقال مشتبهين من مجدالكروم بحوزتهما رشاش كارلو 2019-07-01 | 14:14:43

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: خلال نشاط مبادر به...

تعيين الدكتور سامر حاج يحيى من الطيبة لمنصب رئيس مجلس ادارة بنك لئومي تعيين الدكتور سامر حاج يحيى من الطيبة لمنصب رئيس مجلس ادارة بنك لئومي 2019-07-01 | 14:11:34

تعيين الدكتور سامر حاج يحيى من سكان الطيبة لمنصب رئيس مجلس ادارة بنك لئومي في جميع...

فرض الإقامة الجبرية على الشرطي مطلق النار على شاب اثيوبي فرض الإقامة الجبرية على الشرطي مطلق النار على شاب اثيوبي 2019-07-01 | 13:35:47

فرضت محكمة الصلح في حيفا الإقامة الجبرية لمدة أسبوعين على الشرطي الذي أطلق النار...

وزير الداخلية البريطاني في زيارة للمسجد الأقصى المبارك وزير الداخلية البريطاني في زيارة للمسجد الأقصى المبارك 2019-07-01 | 12:31:34

استقبل عطوفة الشيخ عزام الخطيب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد...

اعتقال قاصرين من ديرحنا بشبهة حيازة سلاح وذخيرة اعتقال قاصرين من ديرحنا بشبهة حيازة سلاح وذخيرة 2019-07-01 | 11:12:58

اعتقلت الشرطة في منطقة الشمال امس الاحد وخلال حملة تفتيش لها في بلدة ديرحنا شابين...

رفع أسعار المياه وتخفيض أسعار الوقود رفع أسعار المياه وتخفيض أسعار الوقود 2019-07-01 | 11:02:30

ابتداء من اليوم الاثنين تم رفع اسعار المياه للمستهلكين بنسبة اثنين وأربعة أعشار...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اعتقال شاب بئر السبع مكتب الضريبة سكين بجوزته الشرطة نحال علي رافع عرابة مدينة صحة جيدة مأكولات طبيعية عسل تربية خلايا النحل عماد ابو ركن عسفيا مصرع مقتل وفاة الشاب قرية طعن خلال شجار حي جنود مسرحين اضراب عام التزام باقة الغربية لجنة المتابعة أمنة ياسين صالح زطمة طمرة يافة الناصرة المرحومة الحامل قتل تشييع جثمان الطيبة مشتبه رفع صور حميمية انستغرام فيسبوك صديقته السابقة تصادم حادث طرق مروع شاحتين طرق مروع النقب الشرطة الاسعاف رهط كفر قاسمام الفحم فوج اخير معتمرين استقبال اهالي مدينة بيت الله الحرامالشيخ رائد صلاح كمال خطيب الحركة الاسلامية الشق الشمالي امر منع السفر انقطاع الكهرباء ارجاء مختلفة من البلاد خلل شركة عطل تقوم الشركة تكريم مدير مربي عرابة مدرسة اعدادية البطوف تقاعده احمد نعامنة تكريم شعبية عرابة تظاهرة رفع شعارات الحركة الاسلامية نصرة قرية اللجنة مئات مسيرة يوم الارض الخالد كفر كنا نصب تذكاري الشهيد محسن طه طقس راصد امطار خماسيني جاف حار حر السبت نهاية الاسبوع الثلاثاء منخفض نتانيا عملية طعن اطلاق نار اصابة تنفيذ مشتبه شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com