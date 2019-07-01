اعتقال, شاب, من, ام, الفحم, بشبهة, تهديد, نصراوي, على, خلفية, قرض, مالي,

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وجاء في بيان الشرطة أنه خلال تحقيقات وصلت الشرطة الى بيت المشتبه وعثرت على مسدس , وقامت باعتقاله على الفور .وفي نشاط اخر للشرطة تم مساء امس ضبط سلاح من نوع كارلو في سيارة بمنطقة الكراجات بالناصرة .

اعتقلت الشرطة شاب يبلغ من العمر 20 عاماً من سكان مدينة ام الفحم وذلك بشبهة تهديد مواطن نصراوي على خلفية قرض مالي .

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