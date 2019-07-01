هبوط, طائرة, ألمانية, على, متنها, 152, شخصاً, بسلام, في, مطار, اللد,

قال المتحدث باسم مطار اللد أن طائرة من طراز بوينج 737 - 400، تابعة لشركة الخطوط الجوية الالمانية والتي أقلعت من مطار كولونيا، تستعد للهبوط اضطرارياً في مطار اللدوأضاف أن الطائرة على متنها 152 شخصاً، ومن المتوقع أن تهبط في الساعة 16.05 في المطار، بعد أن تقوم بالتحليق فوق برج المراقبة للتحقق من اطاراتها.وتستعد الطواقم المختصة في المطار لحدوث أي طارئ، حيث تم استدعاء طواقم الانقاذ والطواقم الطبية الى ارض المطار في انتظار وصول الطائرة.وقد هبطت الطائرة بسلام .