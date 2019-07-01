هبوط, طائرة, ألمانية, على, متنها, 152, شخصاً, بسلام, في, مطار, اللد,

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اعتقلت الشرطة شاب يبلغ من العمر 20 عاماً من سكان مدينة ام الفحم وذلك بشبهة تهديد...
منذ بداية عام 2019 قُتل على الطرقات 159 شخصًا في حوادث الطرق, 16 منهم قتلوا في...
تم مؤخرا تعيين دكتور أمين شنيفي 45 عاما من قرية الشبلي مديرا عاما لقسم الطوارئ في...
يا ايتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي،...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: خلال نشاط مبادر به...
تعيين الدكتور سامر حاج يحيى من سكان الطيبة لمنصب رئيس مجلس ادارة بنك لئومي في جميع...
فرضت محكمة الصلح في حيفا الإقامة الجبرية لمدة أسبوعين على الشرطي الذي أطلق النار...
استقبل عطوفة الشيخ عزام الخطيب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد...
اعتقلت الشرطة في منطقة الشمال امس الاحد وخلال حملة تفتيش لها في بلدة ديرحنا شابين...
ابتداء من اليوم الاثنين تم رفع اسعار المياه للمستهلكين بنسبة اثنين وأربعة أعشار...