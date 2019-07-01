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أغنى رجل في العالم يدفع لطليقته 38 مليار دولار فقط!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



في أغلى تسوية طلاق في التاريخ، سيدفع مؤسس شركة "أمازون"، جيف بيزوس، لماكينزي بيزوس 4% من حصة الشركة كتسوية للطلاق.



وستصبح ماكينزي بيزوس، بعد أيام قليلة، رابع أغنى نساء العالم على الإطلاق، بعد أن يسلمها جيف بيزوس 38 مليار دولار.


وينتظر القاضي التوقيع الرسمي على الأوراق، التي تؤكد تحويل مبلغ 38 مليار دولار إلى ماكينزي بيزوس.


ويعتبر هذا الطلاق الأغلى في التاريخ، فالرقم القياسي السابق المسجل لأغلى طلاق في العالم كان 2.5 مليار دولار، وحصلت عليه جوسلين ويلدنستاين فور طلاقها من تاجر اللوحات الفنية أليك ويلدنستاين عام 1999.


وسيبقى جيف بيزوس الرجل الأغنى في العالم، على الرغم من منحه لطليقته ذلك المبلغ، بثروة تقدر بـ 118 مليار دولار.




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