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تعيين دكتور أمين شنيفي من الشبلي مديرا عاما لقسم الطوارئ في مستشفى هعيمك - العفولة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تم مؤخرا تعيين دكتور أمين شنيفي 45 عاما من قرية الشبلي مديرا عاما لقسم الطوارئ في مستشفى هعيمك في العفولة .


واعلنت ادارة المستشفى اليوم عن تعيين د.شنفي لهذا المنصب مشيرة الى انه من الاطباء اصحاب الكفاءة العالية .




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