تعيين, دكتور, أمين, شنيفي, من, الشبلي, مديرا, عاما, لقسم, الطوارئ, في, مستشفى, هعيمك, -, العفولة,

واعلنت ادارة المستشفى اليوم عن تعيين د.شنفي لهذا المنصب مشيرة الى انه من الاطباء اصحاب الكفاءة العالية .

تم مؤخرا تعيين دكتور أمين شنيفي 45 عاما من قرية الشبلي مديرا عاما لقسم الطوارئ في مستشفى هعيمك في العفولة .

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