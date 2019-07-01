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وفاة مؤذن المسجد الأقصى المبارك الشيخ يوسف الصباح



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يا ايتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، توفي مؤذن المسجد الأقصى المبارك الشيخ يوسف الصباح (ابو يوسف).




إنا لله وإنا إليه راجعون.




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