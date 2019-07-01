وفاة, مؤذن, المسجد, الأقصى, المبارك, الشيخ, يوسف, الصباح,

يا ايتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، توفي مؤذن المسجد الأقصى المبارك الشيخ يوسف الصباح (ابو يوسف).

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تعيين دكتور أمين شنيفي من الشبلي مديرا عاما لقسم الطوارئ في مستشفى هعيمك - العفولة 2019-07-01 | 15:09:45 تم مؤخرا تعيين دكتور أمين شنيفي 45 عاما من قرية الشبلي مديرا عاما لقسم الطوارئ في...

اعتقال مشتبهين من مجدالكروم بحوزتهما رشاش كارلو 2019-07-01 | 14:14:43 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: خلال نشاط مبادر به...

تعيين الدكتور سامر حاج يحيى من الطيبة لمنصب رئيس مجلس ادارة بنك لئومي 2019-07-01 | 14:11:34 تعيين الدكتور سامر حاج يحيى من سكان الطيبة لمنصب رئيس مجلس ادارة بنك لئومي في جميع...

فرض الإقامة الجبرية على الشرطي مطلق النار على شاب اثيوبي 2019-07-01 | 13:35:47 فرضت محكمة الصلح في حيفا الإقامة الجبرية لمدة أسبوعين على الشرطي الذي أطلق النار...

وزير الداخلية البريطاني في زيارة للمسجد الأقصى المبارك 2019-07-01 | 12:31:34 استقبل عطوفة الشيخ عزام الخطيب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد...

اعتقال قاصرين من ديرحنا بشبهة حيازة سلاح وذخيرة 2019-07-01 | 11:12:58 اعتقلت الشرطة في منطقة الشمال امس الاحد وخلال حملة تفتيش لها في بلدة ديرحنا شابين...

رفع أسعار المياه وتخفيض أسعار الوقود 2019-07-01 | 11:02:30 ابتداء من اليوم الاثنين تم رفع اسعار المياه للمستهلكين بنسبة اثنين وأربعة أعشار...

عائلة عبيد بالقدس تتراجع عن طلب تشريح ابنها 2019-07-01 | 10:31:55 تراجعت عائلة الشهيد محمد سمير عبيد (20 عاما)، من بلدة العيسوية بالقدس ، عن طلب...

صور - ضبط معمل للمخدرات داخل منزل في رام الله 2019-07-01 | 09:53:21 ضبط جهاز المخابرات العامة والشرطة في محافظة رام الله والبيرة في ساعات متاخرة من...