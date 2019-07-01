وفاة, مؤذن, المسجد, الأقصى, المبارك, الشيخ, يوسف, الصباح,

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تم مؤخرا تعيين دكتور أمين شنيفي 45 عاما من قرية الشبلي مديرا عاما لقسم الطوارئ في...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: خلال نشاط مبادر به...
تعيين الدكتور سامر حاج يحيى من سكان الطيبة لمنصب رئيس مجلس ادارة بنك لئومي في جميع...
فرضت محكمة الصلح في حيفا الإقامة الجبرية لمدة أسبوعين على الشرطي الذي أطلق النار...
استقبل عطوفة الشيخ عزام الخطيب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد...
اعتقلت الشرطة في منطقة الشمال امس الاحد وخلال حملة تفتيش لها في بلدة ديرحنا شابين...
ابتداء من اليوم الاثنين تم رفع اسعار المياه للمستهلكين بنسبة اثنين وأربعة أعشار...
تراجعت عائلة الشهيد محمد سمير عبيد (20 عاما)، من بلدة العيسوية بالقدس ، عن طلب...
ضبط جهاز المخابرات العامة والشرطة في محافظة رام الله والبيرة في ساعات متاخرة من...
بشرى سارة وكبيرة لسكان المنطقة، افتتحت في شهر أيار/ مايو وحدة جديدة للجلطة...