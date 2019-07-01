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عمرو دياب يكسر الأرقام القياسية بصورته مع دينا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



استطاع الفنان ​عمرو دياب​ ان يكون مجددا حديث الصحافة والجمهور بعد ان نشر صورة مع حبيبته الممثلة ​دينا الشربيني​ لاول مرة عبر السوشيل ميديا.


الصورة حصدت النسبة الاعلى من الاعجاب تقريبا بين كل صور عمرو دياب ووصلت الى اكثر من 720 الف معجب بها، كما استطاعت دينا من خلال هذه الصورة ان تكسر الرقم القياسي لعمرو دياب من حيث عدد التعليقات الذي وصل الى 15 الف تعليق بفارق كبير عن باقي صور عمرو دياب.


مباركات كثيرة نلحظها من الفنانين والفنانات على الصورة بالتعليقات المعبرة عن محبتها لذلك الثنائي الجميل.




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