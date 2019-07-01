صورة:, رامزي, يظهر, بقميص, يوفنتوس,

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اعترف رئيس رابطة الدوري الإسباني "الليغا"، خافيير تيباس، بعدم رغبته في عودة النجم...
بدأ المهاجم الأرجنتيني الشاب، لوتارو مارتينيز، في جني ثمار تألقه مع منتخب بلاده...
قال فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، اليوم الأحد، إنه سعيد بتطوره خلال موسمه...
ضمنت كل من مصر والجزائر والمغرب مقعداً في الدور القادم من بطولة امم افريقا بعد فوز...
أكد تقرير صحفي، اليوم الأحد، أن برشلونة يجهز لتقديم عرض ضخم هذا الصيف، لإبرام...
كشف تقرير صحفي برازيلي، اليوم الأحد، أن منتخب راقصي السامبا استعاد أحد لاعبيه قبل...
أعطى إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، الأولوية للتعاقد مع ظهير أيسر، في...
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، عن وجود منافسة بين برشلونة وريال مدريد على...
كشف تقرير صحفي فرنسي، عن اجتماع مسئولي برشلونة وأتلتيكو مدريد، من أجل إتمام صفقة...
تحدث ماسيمو كاريرا، نجم يوفنتوس السابق، عن المنافسة على لقب الدوري الإيطالي خلال...