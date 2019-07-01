صورة:, رامزي, يظهر, بقميص, يوفنتوس,

ظهر الويلزي أرون رامزي، لاعب وسط آرسنال، بقميص يوفنتوس الإيطالي، الذي انضم إليه بداية من الموسم الجديد.

ونشر رامزي، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، صورة له بقميص يوفنتوس، معلنًا انتقاله لفريق السيدة العجوز، عقب نهاية عقده رسميًا مع آرسنال، بنهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي.وكان يوفنتوس أعلن في فبراير/ شباط الماضي، تعاقده مع رامزي بصفقة انتقال مجانية، بداية من 1 يوليو/ تموز الجاري، بعقد يمتد لـ4 سنوات مقبلة، لينتهي في 30 يونيو/ حزيران 2023.وتشير تقارير صحفية إلى أن رامزي سيحصل على راتب يتخطى حاجز الـ400 ألف جنيه إسترليني مع يوفنتوس.ولعب رامزي في آرسنال لمدة 8 مواسم، حيث انضم للفريق في 2011 قادمًا من كارديف سيتي.