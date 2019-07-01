احمي, نفسك, من, شمس, الصيف,

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أغنى رجل في العالم يدفع لطليقته 38 مليار دولار فقط! 2019-07-01 | 15:17:35 في أغلى تسوية طلاق في التاريخ، سيدفع مؤسس شركة "أمازون"، جيف بيزوس، لماكينزي بيزوس...

التسخين بدل الحرق.. الإبتكار يقود صناعة التبغ 2019-07-01 | 10:47:17 في السنوات الأخيرة، أصبح قطاع التبغ محور لتطور كبير مع مبادرة شركات التبغ...

استيقاظ المرأة مبكرا يخفض من خطر إصابتها بسرطان الثدي! 2019-07-01 | 09:47:59 كشفت نتائج دراسة جديدة أن اللاتي يفضلن الاستيقاظ في وقت مبكر هن أقل عرضة لخطر...

رهف القنون تسخر من الحديث عن حقوق المرأة السعودية 2019-07-01 | 09:46:41 سخرت الفتاة السعودية اللاجئة إلى كندا، رهف القنون، من الأشخاص الذين يقولون إن...

ما علاقة الهواء الملوث بالجهاز التناسلي للإناث؟ 2019-06-27 | 08:38:52 كشفت دراسة حديثة أن تلوث الهواء مرتبط بانخفاض نشاط المبيض لدى المرأة، ما يشير إلى...

خبير ينصح: 5 فواكه لمنع تساقط الشعر 2019-06-25 | 08:50:36 كشف خبير في تساقط الشعر عن 5 أنواع من الفواكه يمكن استهلاكها لمنع الإصابة بالصلع...

هل يمكن تناول الأسبرين خلال الحمل؟ 2019-06-24 | 11:37:51 ذا كان لديك حالة صحية يمكن أن ينتج عنها تكوّن جلطات دموية ربما تحتاجين إلى تناول...

وفاة عروس أمريكية بعد انقضاء شهر العسل ! 2019-06-24 | 08:19:00 توفيت الأمريكية سوزان سيمونو ، في ظروف غامضة، بعد عودتها بأسبوع فقط من شهر عسل...