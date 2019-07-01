اعتقال, مشتبهين, من, مجدالكروم, بحوزتهما, رشاش, كارلو,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: خلال نشاط مبادر به للشرطة في منطقة مفتوحة بين قريتي البعنة ومجد الكروم ، تم ضبط مدفع رشاش من طراز كارل غوستاف.

في اطار التحقيق الذي شرعت به الشرطة في هذه القضية تم القاء القبض على مشتبهين (17، 45 عام من مجد الكروم) فتم التحقيق معهم وسوف تتم احالتهما الى المحكمة اليوم للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهما على ذمة التحقيق.*شرطة إسرائيل تواصل عملها على مدار الساعة لمكافحة ظواهر العنف بشكل عام واستخدام الأسلحة غير القانونية بشكل واسع النطاق في النشاط الإجرامي على وجه الخصوص، وتعمل باستمرار على مصادرة الأسلحة غير القانونية بجميع أنواعها ومحاكمة هؤلاء الجناة من أجل زيادة الشعور بالأمن والآمان لدى مواطني الدولة كافة*