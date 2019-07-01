تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-01 15:17:35 أغنى رجل في العالم يدفع لطليقته 38 مليار دولار فقط! |  2019-07-01 15:09:45 تعيين دكتور أمين شنيفي من الشبلي مديرا عاما لقسم الطوارئ في مستشفى هعيمك - العفولة |  2019-07-01 15:06:34 وفاة مؤذن المسجد الأقصى المبارك الشيخ يوسف الصباح |  2019-07-01 14:14:43 اعتقال مشتبهين من مجدالكروم بحوزتهما رشاش كارلو |  2019-07-01 14:11:34 تعيين الدكتور سامر حاج يحيى من الطيبة لمنصب رئيس مجلس ادارة بنك لئومي |  2019-07-01 13:35:47 فرض الإقامة الجبرية على الشرطي مطلق النار على شاب اثيوبي |  2019-07-01 14:20:57 صور - انطلاق مخيّمات بلديّة الناصرة الاربعة |  2019-07-01 12:34:03 المعلم: كوريا مستعدة لإرسال عمالة البناء المختصة لسوريا |  2019-07-01 12:31:34 وزير الداخلية البريطاني في زيارة للمسجد الأقصى المبارك |  2019-07-01 12:30:50 أبوظبي على موعد مع أكبر حديقة ألعاب ثلجية مغطاة بالعالم |  2019-07-01 11:12:58 اعتقال قاصرين من ديرحنا بشبهة حيازة سلاح وذخيرة |  2019-07-01 11:02:30 رفع أسعار المياه وتخفيض أسعار الوقود |  2019-07-01 10:47:17 التسخين بدل الحرق.. الإبتكار يقود صناعة التبغ |  2019-07-01 10:31:55 عائلة عبيد بالقدس تتراجع عن طلب تشريح ابنها |  2019-07-01 09:53:21 صور - ضبط معمل للمخدرات داخل منزل في رام الله |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اعتقال مشتبهين من مجدالكروم بحوزتهما رشاش كارلو



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في  بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:  خلال نشاط مبادر به للشرطة  في منطقة مفتوحة بين قريتي البعنة ومجد الكروم ، تم ضبط مدفع رشاش من طراز كارل غوستاف.



 في اطار التحقيق الذي شرعت به الشرطة في هذه القضية تم القاء القبض على مشتبهين (17، 45 عام من مجد الكروم) فتم التحقيق معهم وسوف تتم احالتهما الى المحكمة اليوم للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهما على ذمة التحقيق.


 *شرطة إسرائيل تواصل عملها على مدار الساعة لمكافحة ظواهر العنف بشكل عام واستخدام الأسلحة غير القانونية بشكل واسع النطاق في النشاط الإجرامي على وجه الخصوص، وتعمل باستمرار على مصادرة الأسلحة غير القانونية بجميع أنواعها ومحاكمة هؤلاء الجناة من أجل زيادة الشعور بالأمن والآمان لدى مواطني الدولة كافة*




كلمات متعلقة

اعتقال, مشتبهين, من, مجدالكروم, بحوزتهما, رشاش, كارلو,

تابعونــا

تعيين دكتور أمين شنيفي من الشبلي مديرا عاما لقسم الطوارئ في مستشفى هعيمك - العفولة تعيين دكتور أمين شنيفي من الشبلي مديرا عاما لقسم الطوارئ في مستشفى هعيمك - العفولة 2019-07-01 | 15:09:45

تم مؤخرا تعيين دكتور أمين شنيفي 45 عاما من قرية الشبلي مديرا عاما لقسم الطوارئ في...

وفاة مؤذن المسجد الأقصى المبارك الشيخ يوسف الصباح وفاة مؤذن المسجد الأقصى المبارك الشيخ يوسف الصباح 2019-07-01 | 15:06:34

يا ايتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي،...

تعيين الدكتور سامر حاج يحيى من الطيبة لمنصب رئيس مجلس ادارة بنك لئومي تعيين الدكتور سامر حاج يحيى من الطيبة لمنصب رئيس مجلس ادارة بنك لئومي 2019-07-01 | 14:11:34

تعيين الدكتور سامر حاج يحيى من سكان الطيبة لمنصب رئيس مجلس ادارة بنك لئومي في جميع...

فرض الإقامة الجبرية على الشرطي مطلق النار على شاب اثيوبي فرض الإقامة الجبرية على الشرطي مطلق النار على شاب اثيوبي 2019-07-01 | 13:35:47

فرضت محكمة الصلح في حيفا الإقامة الجبرية لمدة أسبوعين على الشرطي الذي أطلق النار...

وزير الداخلية البريطاني في زيارة للمسجد الأقصى المبارك وزير الداخلية البريطاني في زيارة للمسجد الأقصى المبارك 2019-07-01 | 12:31:34

استقبل عطوفة الشيخ عزام الخطيب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد...

اعتقال قاصرين من ديرحنا بشبهة حيازة سلاح وذخيرة اعتقال قاصرين من ديرحنا بشبهة حيازة سلاح وذخيرة 2019-07-01 | 11:12:58

اعتقلت الشرطة في منطقة الشمال امس الاحد وخلال حملة تفتيش لها في بلدة ديرحنا شابين...

رفع أسعار المياه وتخفيض أسعار الوقود رفع أسعار المياه وتخفيض أسعار الوقود 2019-07-01 | 11:02:30

ابتداء من اليوم الاثنين تم رفع اسعار المياه للمستهلكين بنسبة اثنين وأربعة أعشار...

عائلة عبيد بالقدس تتراجع عن طلب تشريح ابنها عائلة عبيد بالقدس تتراجع عن طلب تشريح ابنها 2019-07-01 | 10:31:55

تراجعت عائلة الشهيد محمد سمير عبيد (20 عاما)، من بلدة العيسوية بالقدس ، عن طلب...

صور - ضبط معمل للمخدرات داخل منزل في رام الله صور - ضبط معمل للمخدرات داخل منزل في رام الله 2019-07-01 | 09:53:21

ضبط جهاز المخابرات العامة والشرطة في محافظة رام الله والبيرة في ساعات متاخرة من...

افتتاح وحدة جديدة للجلطة الدماغية في باده - بوريا افتتاح وحدة جديدة للجلطة الدماغية في باده - بوريا 2019-07-01 | 09:41:43

بشرى سارة وكبيرة لسكان المنطقة، افتتحت في شهر أيار/ مايو وحدة جديدة للجلطة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids فرات نصار اعتداء العفولة طاقم تصوير القناة الثانية مراسل سرقة سلاح حارس مدرسة العفولة الشرطة التحقيق الشيخ رائد صلاح المحكمة حكم تصدر قضية وادي الجوز الحركة الاسلامية الشماليةالمنطقة الصناعية جولس اخماد حريق اشتعال شاحنة اطفاء زفولون بركة مصرع غرق طفل 7 سنوات فندق ايلات اسنتشال مستشفى شرطة سياحة تكريم اطباء عرابة الناجحون عائلاتهم مجلس محلي قرية احتفال نجاح طب عام اسنان انهيار سقف بيت عكا القديمة البلدة عدد من المصابين اطفاء اسعاف جابصين اطفال اصابة طفيفة جزء الشيخ موفق طريف الطائفة الدرزية اللغة العربية شجار جنود دروز شبان عرب حافلة ركاب قرب نهاريا الكابري سخنين مظاهرة قطرية نصرة للقدس الاقصى لجنة المتابعةالناصرة مواجهات تنظر تمديد اعتقال مواجهات الناصرة ايمن عودة ادهم هادية اخاء الناصرة تكريم مباراة اللد مسيرة كروية ناجحة بندورة اسعار قرنبيط سوق عرابة الشعبي ارتفاعا انخفاضا كيلو ثانوية دير حنا تحتفل احتفال تخريج الفوج ال 22 من طلابها مشاركة واسعة عكا قتل شاب حجاب ناصر اطلاق نار شاطئ العرب المحكمة منع نشر أمركلب قرية الجش مصاب داء الكلب وزارة الصحة تحذر المواطنين
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com