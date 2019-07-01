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تعيين الدكتور سامر حاج يحيى من الطيبة لمنصب رئيس مجلس ادارة بنك لئومي



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تعيين الدكتور سامر حاج يحيى من سكان الطيبة لمنصب رئيس مجلس ادارة بنك لئومي في جميع البلاد.



جاء هذا التعيين لما يحمله حاج يحيى من كفاءات وقدرات وخبرة عالية في مجال الإقتصاد والبنوك، وقد نال هذا المنصب من بين مرشحين اخرين.

عدد كبير من سكان الطيبة وخارجها قدموا له التهاني والتبريكات بعد وصةله لهذه المرتبة..


يشار الى ان سامر الحاج يحيى هو شقيق  البروفيسور الفلسطيني وجراح القلب العالمي الدكتور سليم حاج يحيى .




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