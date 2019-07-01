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فرض الإقامة الجبرية على الشرطي مطلق النار على شاب اثيوبي



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فرضت محكمة الصلح في حيفا الإقامة الجبرية لمدة أسبوعين على الشرطي الذي أطلق النار على شاب اثيوبي في كريات حاييم شمالي حيفا الليلة الماضية فارداه قتيلا.




 وحظرت المحكمة نشر اسم هذا الشرطي وأسماء افراد عائلته وتفاصيل عن سير التحقيق.


وألزمت المحكمة هذا الشرطي بإيداع كفالة مالية مقدارها خمسة الاف شيكل.


وتظاهر العشرات، وبضمنهم عدد كبير من أبناء الطائفة الاثيوبية، قبالة مركز الشرطة في حيفا احتجاجا على اقدام أحد افراده على قتل شاب اثيوبي بإطلاق النار الليلة الماضية. 

 الشاب المرحوم سلمان طقة من اصول اثيوبية





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