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صور - انطلاق مخيّمات بلديّة الناصرة الاربعة



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في اليوم الأوّل للعطلة الصيفيّة, تنطلق مخيّمات بلديّة الناصرة, من خلال العمل الدؤوب والتخطيط المهني لدائرة الثقافة والرياضة والشباب.


 وتحت رعاية رئيس بلديّة الناصرة السيّد علي سلّام وإدارة بلديّة الناصرة الّتي ترى بإيجاد أُطر تربويّة تثقيفيّة ونشاطات وفعاليات ترفيهيّة أمرًا هامًا وحيويًّا وضروريًّا لأطفال المدينة وابناء الشبيبة.


في اليوم الأول للعطلة الصيفيّة, بدء العمل في اربعة مخيّمات بلديّة, كلها تهتم وتُفعّل الطلّاب, من كل الأجيال وفي شتّى أنحاء المدينة واحياءها وهي:


مخيّم الطفولة وهو لجيل 3-5 سنوات .


مخيّم المدارس وهو لطلّاب الصف الاول والثاني والثالث, حيث يكون المخيّم في المدرسة ذاتها الّتي يتعلّمون بها.


مخيّم ناصرتي مستقبلي وهو لطلّاب المرحلة الاعداديّة.


مخيّم الناصرة البلدي الّذي يقام عادةً في جمعيّة الشبّان المسيحيّة, وهو مخيّم المدينة الرسمي والّذي يضم أبناء الناصرة من كل الاحياء والأطياف ويقوم رئيس البلديّة ومنذ ما يقارب 25 سنة برعايته والاهتمام به, كونه يمثّل المدينة أجمل تمثيل ويحمل أصالتها وقيمها ونسيجها الاجتماعي بصدق.


وهو المخيّم الّذي يضم الطلّاب من كل الطّبقات ويفتح المجال لكافّة الراغبين في الانتساب اليه بسهولة ويسُر, وتذليل كافة المعوّقات للمشاركة.


هذه المخيّمات الأربعة يشارك بها آلاف الطلّاب وتستمر لثلاثة أسابيع تقريبًا وتحمل مضامين تربويّة وفنيّة وتثقيفيّة وترفيهيّة وتمكّن الكثير من ابناء المدينة الاستمتاع بأجواء رائعة ورحلات عديدة والسباحة في أفضل المنتجعات, بمراقبة واهتمام مرشدين مهنيين مختصين بالعمل مع الشبيبة والاطفال .


وكذلك المشاركة بورشات للأشغال اليدويّة والدراما والمسرح والرياضة والفنون بكافة انواعها .


ويتوجّه رئيس البلديّة السيّد علي سلّام وإدارته, بدعوة الأهل توجيه ابنائهم المشاركة في المخيّمات البلديّة الّتي تضمن لهم أجواء تعود عليهم بالفائدة وتبعدهم عن خطر الشارع والفراغ المُمل.      







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