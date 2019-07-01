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أنغام تظهر بلوك صيفي جديد في أحدث جلسة تصوير



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت الفنانة المصرية ​أنغام​ صورا من احدث جلسة تصوير خضعت لها لصيف 2019 الحالي، واختارت انغام لوك صيفي مميز مع مكياج مناسب جعل من هذه الجلسة اجمل ما قدمت بالفترة الماضية من صور حسب رأي عدد كبير من الجمهور.


 وتستعد أنغام جيداً لتصوير إحدى أغنيات ألبومها الجديد “حالة خاصة جدا” على طريقة الفيديو كليب، وتحاول حالياً اختيار الأغنية الأنسب لتصويرها، ومن المقرر أن تستقر خلال الأيام المقبل على واحدة من بينها.


من ناحية أخرى تستكمل أنغام في الفترة المقبلة وضع اللمسات المبدئية على ألبومها الجديد، المقرر طرحه عام 2020، حيث تتعاون فيه مع العديد من الشعراء والملحنين، فضلا عن تعاونها مع زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.


الجدير بالذكر أن ألبوم أنغام الأخير يضم 14 أغنية، “حالة خاصة جداً”، “يا ريتك فاهمني”، “هتقول لربنا إيه”، “حبايبنا”، “على حسك في أيامي”، “ولا دبلت”، “بقول نسياك”، “نزوة”، “بتوصفني بتكسفني”، “هدنة”، “متطمنة”، “أساميك الكتيرة”، “ليلى”، و”هبدأ من الآخر”.




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