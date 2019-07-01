تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-01 17:10:45 اعتقال شاب من ام الفحم بشبهة تهديد نصراوي على خلفية قرض مالي |  2019-07-01 16:04:49 دراسة تكشف تأثير تدخين الأب على خصوبة الإبن |  2019-07-01 16:00:12 مصرع 44 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 |  2019-07-01 16:01:03 هبوط طائرة ألمانية على متنها 152 شخصاً بسلام في مطار اللد |  2019-07-01 15:17:35 أغنى رجل في العالم يدفع لطليقته 38 مليار دولار فقط! |  2019-07-01 15:09:45 تعيين دكتور أمين شنيفي من الشبلي مديرا عاما لقسم الطوارئ في مستشفى هعيمك - العفولة |  2019-07-01 15:06:34 وفاة مؤذن المسجد الأقصى المبارك الشيخ يوسف الصباح |  2019-07-01 14:14:43 اعتقال مشتبهين من مجدالكروم بحوزتهما رشاش كارلو |  2019-07-01 14:11:34 تعيين الدكتور سامر حاج يحيى من الطيبة لمنصب رئيس مجلس ادارة بنك لئومي |  2019-07-01 13:35:47 فرض الإقامة الجبرية على الشرطي مطلق النار على شاب اثيوبي |  2019-07-01 14:20:57 صور - انطلاق مخيّمات بلديّة الناصرة الاربعة |  2019-07-01 12:34:03 المعلم: كوريا مستعدة لإرسال عمالة البناء المختصة لسوريا |  2019-07-01 12:31:34 وزير الداخلية البريطاني في زيارة للمسجد الأقصى المبارك |  2019-07-01 12:30:50 أبوظبي على موعد مع أكبر حديقة ألعاب ثلجية مغطاة بالعالم |  2019-07-01 11:12:58 اعتقال قاصرين من ديرحنا بشبهة حيازة سلاح وذخيرة |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

دراسة تكشف تأثير تدخين الأب على خصوبة الإبن



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 اعتاد الأطباء أن يحذروا من تبعات تدخين المرأة الحامل، لكن دراسة حديثة أجريت في الدنمارك، وجدت أن الأب الذي يدخن يلحق ضررا كبيرا بخصوبة ابنه، حين يصل مرحلة البلوغ.



وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل"، فإن الدراسة أجريت في مستشفى " Bispebjerg Frederiksberg" في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، وشملت عينة من مئات اليافعين.


ووجد الباحثون أن تركيز السائل المنوي يقل بصورة ملحوظة، لدى اليافعين الذين كان آباؤهم يدخنون حينما حملت بهم أمهاتهم، وكشفت الدراسة أن نسبة التركيز تتراجع لدى الأبناء بتسعة في المئة مقارنة بأبناء غير المدخنين.


وتحذر دراسات طبية منذ فترة طويلة من تبعات تدخين الأم، وتقول إنه يؤدي إلى مصاعب صحية لدى الجنين وتجعله يولد بوزن خفيف، لكن تأثير ممارسات الأب ظلت مثار جدل.


واعتمدت هذه الدراسة على عينة من 778 يافعا، يبلغون 19 عاما، وولدوا بين سنتي 1996 و2002، وتم الاستناد إلى ما ذكرته الأمهات بشأن تدخين الآباء في تقارير طبية.


وقام الباحثون بقياس جودة السائل المنوي لدى الفتية، استنادا إلى المعايير التي تحددها منظمة الصحة العالمية؛ أي مثل تركيز السائل المنوي، وعدد حيواناته، فضلا عن تكوينه ومدى حركته.


وأوردت الدراسة أن هذا التأثير من شأنه أن يفاقم اضطرابات الخصوبة لدى الرجل، وأضافت أن تدخين الأم يظل أكثر إلحاقا للضرر بالسائل المنوي لدى المولود الذكر.


وفي بريطانيا، تشير أرقام خدمة الصحة العمومية، إلى أن التدخين خلال فترة الحمل، يؤدي إلى 2200 حالة ولادة مبكرة في البلاد بشكل سنوي، فضلا عن وفاة 300 جنين داخل الرحم، و5 آلاف حالة إجهاض.


ويقول الأطباء إن تدخين المرأة خلال الحمل، يشكل عائقا أمام إيصال إمدادات الأوكسجين إلى الجنين داخل الرحم.




كلمات متعلقة

دراسة, تكشف, تأثير, تدخين, الأب, على, خصوبة, الإبن,

تابعونــا

ما أفضل زيت طبخ لإنقاص الوزن؟ ما أفضل زيت طبخ لإنقاص الوزن؟ 2019-07-01 | 15:15:06

يمكنك التخلّص من عدة كيلوغرامات من الوزن الزائد عن طريق التحوّل من استخدام زيوت...

قهوة الصباح ماذا تفعل بالجسم ؟ قهوة الصباح ماذا تفعل بالجسم ؟ 2019-07-01 | 12:30:55

هل تعلم أن فنجان القهوة الصباحي الذي يمنحك النشاط قد يساعد على تخفيف...

الملح الصخري.. فوائد كثيرة وعلاج لأمراض عديدة الملح الصخري.. فوائد كثيرة وعلاج لأمراض عديدة 2019-07-01 | 11:30:57

يعد الملح الصخري من أنقى أنواع الملح الذي يخلو من الملوثات والمكونات الكيميائية،...

دراسة تكشف تأثير تدخين الأب على خصوبة الإبن دراسة تكشف تأثير تدخين الأب على خصوبة الإبن 2019-07-01 | 07:56:43

اعتاد الأطباء أن يحذروا من تبعات تدخين المرأة الحامل، لكن دراسة حديثة أجريت في...

ارتفاع ضغط الدم.. "العلامة الخطيرة" على يديك ارتفاع ضغط الدم.. "العلامة الخطيرة" على يديك 2019-06-30 | 12:52:44

تتضمن أعراض مرض ضغط الدم المرتفع الصداع ومشكلات في الرؤية، وبالطبع هناك العديد من...

8 نصائح للحفاظ على صحة القدمين 8 نصائح للحفاظ على صحة القدمين 2019-06-30 | 10:15:53

يقع البعض في أخطاء تعرض القدمين للخطر، منها ماله علاقة بالأحذية والصنادل وأخرى...

للإقلاع عن التدخين .. استعن بالليمون للإقلاع عن التدخين .. استعن بالليمون 2019-06-29 | 16:51:42

نشرت منظمة الصحة العالمية، تقريرا أشارت فيه إلى أن عدداً كبيراً من الأشخاص يموتون...

هل تكون الساونا بديلة الرياضة؟.. دراسة ألمانيا تجيب هل تكون الساونا بديلة الرياضة؟.. دراسة ألمانيا تجيب 2019-06-29 | 12:09:32

تصنف حمّامات الساونا على أنها أحد أهم أنواع العلاجات النفسية والجسدية، لما لها من...

خبراء يدحضون "خرافة شائعة" حول النظافة! خبراء يدحضون "خرافة شائعة" حول النظافة! 2019-06-28 | 12:30:54

يزعم خبراء في الصحة العامة أن الفكرة القائلة: "النظافة الشديدة" سيئة لصحتك، هي...

المشي حفاة أفضل للأقدام من الأحذية! المشي حفاة أفضل للأقدام من الأحذية! 2019-06-28 | 10:29:48

توصلت دراسة جديدة إلى أن نسيج القدمين، وهو الجلد الكثيف الذي يتشكل طبيعيا عندما...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids رفع شعارات مظاهرة احتجاجا على سياسة الهدم البيوت العربية مكتب رئيس الحكومة القدسحادث طرق مروع اصابات حرجة بالغة خطيرة سيارتين خصوصيتين بين شارع رهط بئر السبعمدرسة ابن رشد الثانوية طمرة تحتفل تخريج الفوج الثالث اجواء احتفالية طلاب مدينة طمرة هدى كحيل ابو سراري قتل ام 4 اطفال شقيقها المشتبه قتلها طعن شقتها سراج نصار طرعان لاعب رقم 77 يحمل اتحاد ابناء سخنين فريق انقلاب سيارة حادث طرق الشارع الرئيسي يافة الناصرة ميديكال الطبي طاقم محمد عساف النجم بلدية الناصرة حفل كريسمس ماركت مدينة بلدية علي سلام رئيس جتدي اشتبه وجود مشتبه سكين اطلاق نار القطار الخفيف حيفا دوابشة دوما ارهاب يهودي اعتداء حرق سيارات اطارات ثقب قرية لائحة شعرة الرسول الكريم محمد مسجد الجزار عكا مدينة البلدة احياء ليلة القدر اطلاق نار القاء قنبلة بيت ام الفحم الشرطة اضرار دون اصابات قسم الخدج المستشفى الفرنسي الناصرة واحد من افضل اقسام الخدج في البلادكلنا صوتهم مسيرة الخصريين حيفا مظاهرة مشاركة واسعة مباراة منتخب ايطاليا اسرائيل الاف المشجعين العرب شاهدوا لقاء مباراة شجار طلاب طالب اصابة ثانوية كفر كنا رشد ابن مدرسة شرطة التحقيق الناصرة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com