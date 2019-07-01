مصرع, 44, عربيا, بحوادث, الطرق, منذ, بداية, العام, 2019,

منذ بداية عام 2019 قُتل على الطرقات 159 شخصًا في حوادث الطرق, 16 منهم قتلوا في الأسبوعين الماضيين. 44 من الذين قتلوا منذ بداية العام كانوا من المجتمع العربي. خلال الفترة نفسها من العام الماضي قُتل 40 شخصاً من المجتمع العربي, أي بزيادة قدرها 10٪ في عدد القتلى من المجتمع العربي.

بيانات حول الإصابات الرئيسية في المجتمع العربي منذ بداية العام:· منذ بداية العام قتل سبعة أطفال من الفئة العمرية (0-14) من المجتمع العربي في حوادث الطرق.· مقتل 14 شابًا من الفئة العمرية (15-24) من المجتمع العربي منذ بداية عام 2019, أحدهم قتل في الأسبوعين الماضيين.· مقتل أربعة أشخاص من كبار السن من المجتمع العربي في حوادث الطرق منذ بداية العام.· مقتل عشرة أشخاص من المجتمع العربي كانوا من المشاة.· 17 شخصا من القتلى من المجتمع العربي كانوا سائقي سيارة.· منذ بداية عام 2019 كان هناك 82 سائقًا من المجتمع العربي متورطين في حوادث طرق قاتلة (قتل فيها شخص واحد على الأقل).· مقتل ستة ركاب مركبة بعجلتين من المجتمع العربي منذ بداية عام 2019.