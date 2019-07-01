وزير, الداخلية, البريطاني, في, زيارة, للمسجد, الأقصى, المبارك,

كلمات متعلقةوزير, الداخلية, البريطاني, في, زيارة, للمسجد, الأقصى, المبارك,
اعتقلت الشرطة في منطقة الشمال امس الاحد وخلال حملة تفتيش لها في بلدة ديرحنا شابين...
ابتداء من اليوم الاثنين تم رفع اسعار المياه للمستهلكين بنسبة اثنين وأربعة أعشار...
تراجعت عائلة الشهيد محمد سمير عبيد (20 عاما)، من بلدة العيسوية بالقدس ، عن طلب...
ضبط جهاز المخابرات العامة والشرطة في محافظة رام الله والبيرة في ساعات متاخرة من...
بشرى سارة وكبيرة لسكان المنطقة، افتتحت في شهر أيار/ مايو وحدة جديدة للجلطة...
يدخل ابتداء من صباح اليوم الاثنين الى حيز التنفيذ القانون الجديد المُتعلق...
لقي أحمد سالم ابو جابر 62 عاما مصرعه صباح اليوم الاثنين اثر تعرضه لاطلاق النار في...
اليوم الاثنين : لا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث يسود في المناطق...
ذكر شهود ان مطاردة بوليسية قد شهدها حي البير بام الفحم وفي النهاية اسفرت عن شجار...
في اعقاب الشكوى التي تقدم بها النائب د. يوسف جبارين الى المستشار القضائي للحكومة...