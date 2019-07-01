وزير, الداخلية, البريطاني, في, زيارة, للمسجد, الأقصى, المبارك,

استقبل عطوفة الشيخ عزام الخطيب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم وزير الداخلية البريطاني السيد ساجد جاويد من مسلمي بريطانيا والذي جاء في زيارة للمسجد الأقصى المبارك بصحبة القنصل البريطاني العام في القدس السيد فيليب هول وعدد من المرافقين وموظفي القنصلية البريطانية في القدس، وذلك بحضور المهندس بسام الحلاق مدير مشروعات إعمار المسجد الأقصى المبارك، والسيد عصام الزاغه مسؤول ومفتش الحراس، والسيد عبد الله أبو طالب رئيس قسم الحراسة في المسجد الأقصى المبارك.

ورافق الشيخ الخطيب السيد جاويد والوفد المرافق في جولة جابت معالم المسجد الأقصى المبارك أطلعهم خلالها على جميع معالم المسجد بمساحته البالغة 144 دونم كمسجد إسلامي للمسلمين وحدهم.كما أطلعهم على جميع مشاريع الاعمار الهاشمية داخل المسجد ومشاريع جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين صاحب الوصاية والرعاية على المسجد الأقصى المبارك وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.كما وضع الوفد بصورة التغييرات التي فرضتها حكومة إسرائيل بالقوة على الوضع التاريخي والقانوني والديني للمسجد الأقصى المبارك واجراءاتها المتصاعدة بحق المسجد.من جهته شكر السيد جاويد الشيخ عزام الخطيب على استقباله في المسجد الأقصى المبارك هذا المسجد الذي يعتبر من أهم المقدسات الإسلامية، كما أكد على الوصاية الهاشمية على المسجد مثمنا دور جلالة الملك في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.