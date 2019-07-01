تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-01 12:34:03 المعلم: كوريا مستعدة لإرسال عمالة البناء المختصة لسوريا |  2019-07-01 12:31:34 وزير الداخلية البريطاني في زيارة للمسجد الأقصى المبارك |  2019-07-01 12:30:50 أبوظبي على موعد مع أكبر حديقة ألعاب ثلجية مغطاة بالعالم |  2019-07-01 11:12:58 اعتقال قاصرين من ديرحنا بشبهة حيازة سلاح وذخيرة |  2019-07-01 11:02:30 رفع أسعار المياه وتخفيض أسعار الوقود |  2019-07-01 10:47:17 التسخين بدل الحرق.. الإبتكار يقود صناعة التبغ |  2019-07-01 10:31:55 عائلة عبيد بالقدس تتراجع عن طلب تشريح ابنها |  2019-07-01 09:53:21 صور - ضبط معمل للمخدرات داخل منزل في رام الله |  2019-07-01 09:41:43 افتتاح وحدة جديدة للجلطة الدماغية في باده - بوريا |  2019-07-01 09:30:24 ابتداء من اليوم - قيادة الدراجة الكهربائية مشروطة باجتياز امتحان نظري |  2019-07-01 08:02:09 وفاة الممثل المصري عزت أبو عوف بعد صراع مع المرض |  2019-07-01 07:58:50 أمم افريقيا: 3 مقاعد للعرب في الدور القادم |  2019-07-01 07:50:38 قتلى بقصف إسرائيلي على سوريا والدفاعات الجوية تتصدى |  2019-07-01 06:42:47 مقتل أحمد سالم ابو جابر 62 عاما رميا بالرصاص في كفرقاسم |  2019-07-01 06:32:29 أردوغان: من المستحيل أن تقبل تركيا "صفقة القرن" |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

حتى رئيس الليغا يرفض عودة نيمار إلى برشلونة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اعترف رئيس رابطة الدوري الإسباني "الليغا"، خافيير تيباس، بعدم رغبته في عودة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى برشلونة، هذا الصيف.



وقال تيباس، في حوار مع إذاعة "وندا سيرو"، إنه يفضل عدم عودة نيمار إلى الليغا لأنه "نموذج سيء"، مضيفا أنه سيرحب بعودته إلى الدوري حين "يصبح سلوكه حسنا".


وتابع "يمكن لنيمار أن يكون لاعبا رائعا، لكن السلوك أمر ضروري ضمن القيم التي نحاول إظهارها في بطولتنا".


وبين أن البطولة الإسبانية "تريد دائما توافد أفضل اللاعبين، لكن في حالة نيمار تصرفاته ليست جيدة في المنافسة.. عملنا جيدا في الليغا لزرع القيم، ولا نريد أن نسيء لصورتنا".


وعاد تيباس ليقول "إن كان مثلا سلوكه خارج الملعب سيئا فأنا أفضل أن لا يعود لبرشلونة والليغا لأنه نموذج سيئ".



ويواجه نيمار اتهامات بشأن اغتصاب عارضة أزياء في أحد فنادق العاصمة الفرنسية، باريس.


ويأتي تصريح تيباس، بعدما أبدى باريس سان جرمان الفرنسي استعداده لإتمام صفقة عودة نيمار إلى الفريق الكتالوني، مقدما بعض "شروطه".


وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية إن سان جرمان قد يسمح ببيع نيمار إلى برشلونة مقابل مبلغ يتراوح ما بين 130 إلى 150 مليون يورو، بالإضافة إلى الحصول على اثنين من لاعبي "البارسا".


وكان اللاعب، البالغ من العمر 27 عاما، غادر "الليغا" صوب الدوري الفرنسي عام 2017، في صفقة ضخمة بلغت 222 مليون يورو جعلت منه، إلى الآن، أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.


تصوير - afp




كلمات متعلقة

حتى, رئيس, الليغا, يرفض, عودة, نيمار, إلى, برشلونة,

تابعونــا

برشلونة يخصص مبلغا ضخما لضم مهاجم أرجنتيني برشلونة يخصص مبلغا ضخما لضم مهاجم أرجنتيني 2019-07-01 | 11:30:25

بدأ المهاجم الأرجنتيني الشاب، لوتارو مارتينيز، في جني ثمار تألقه مع منتخب بلاده...

فينيسيوس: لم أفكر في سد فراغ رونالدو فينيسيوس: لم أفكر في سد فراغ رونالدو 2019-07-01 | 09:43:55

قال فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، اليوم الأحد، إنه سعيد بتطوره خلال موسمه...

أمم افريقيا: 3 مقاعد للعرب في الدور القادم أمم افريقيا: 3 مقاعد للعرب في الدور القادم 2019-07-01 | 07:58:50

ضمنت كل من مصر والجزائر والمغرب مقعداً في الدور القادم من بطولة امم افريقا بعد فوز...

برشلونة يجهز عرضًا ضخمًا لضم شريك ميسي برشلونة يجهز عرضًا ضخمًا لضم شريك ميسي 2019-06-30 | 14:32:40

أكد تقرير صحفي، اليوم الأحد، أن برشلونة يجهز لتقديم عرض ضخم هذا الصيف، لإبرام...

البرازيل تستعيد سلاحا مهما ضد الأرجنتين البرازيل تستعيد سلاحا مهما ضد الأرجنتين 2019-06-30 | 12:36:33

كشف تقرير صحفي برازيلي، اليوم الأحد، أن منتخب راقصي السامبا استعاد أحد لاعبيه قبل...

فالفيردي يمنح الأولوية لضم ظهير أيسر فالفيردي يمنح الأولوية لضم ظهير أيسر 2019-06-30 | 10:13:29

أعطى إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، الأولوية للتعاقد مع ظهير أيسر، في...

برشلونة يناطح ريال مدريد على صفقة هولندية برشلونة يناطح ريال مدريد على صفقة هولندية 2019-06-29 | 12:14:09

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، عن وجود منافسة بين برشلونة وريال مدريد على...

الكشف عن موعد حسم صفقة جريزمان الكشف عن موعد حسم صفقة جريزمان 2019-06-28 | 12:30:13

كشف تقرير صحفي فرنسي، عن اجتماع مسئولي برشلونة وأتلتيكو مدريد، من أجل إتمام صفقة...

نجم يوفنتوس السابق: كونتي يضاهي كريستيانو نجم يوفنتوس السابق: كونتي يضاهي كريستيانو 2019-06-28 | 10:31:03

تحدث ماسيمو كاريرا، نجم يوفنتوس السابق، عن المنافسة على لقب الدوري الإيطالي خلال...

البرازيل تتأهل بصعوبة لنصف نهائي "كوبا أمريكا" البرازيل تتأهل بصعوبة لنصف نهائي "كوبا أمريكا" 2019-06-28 | 10:28:54

تأهل المنتخب البرازيلي، صباح الجمعة، بصعوبة بالغة إلى نصف نهائي بطولة أمريكا...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شابة من قرية جت اعتداء سائق يهودي ضرب ارهابية 4 قتلى انقلاب جرار زراعي عمال اشخاص بني النعيم شرقي الخليل حادث طرق مقبرة رمية العمل التطوعي صلاح سواعد تحاول كرمئيل شرطة معالي كلار العازف عالمي باريس رسالة باراك اوباما لاجل السلام في العالم عصابة اعتقال افراد خاوة أتاوات اصحاب محلات تجارية حراسة مقابل طوبا زنغرية المشال سيارات فارهة مبلغ مالي كبير رصاصة طائشة ام الفحم داخل شباك غرفة اطفال اطلاق نار ظاهرة شرطة نوبة قلبية هنغاريا وفاة الشابة أمل يونس شكري هنغاريا رحلة استجمام اصابة متوسطة مسن دهسه تراكتور في قرية جت حادث دهس شرطة سعاف التفافي الناصرة 3 اصابات كاقم مرام ميديكال الطبي . حادث طرق سيارات خصوصية كمال ذياب سائق شاحنة حيفا حادث طرق مروع مفرق الفريديس سياقة تحت تأثير المخدرات هروين اجتياز مفرق اشارة حمرا ضحايا يافسقط من ارتفاع كفر مندا اسعاف مستشفى متوسطة قرية اتحاد ابناء سخنين رعنانا لقاء مباراة الدرجة العليا كأس الدولة فريق انقلاب شاحنة كريات اتا اصابة سائق متوسطة جريمة قتل نهاريا فيديو يوثق الحادث قتل اطلاق نار الشرطة عالم اجرام عنفمصطفى نمر شعفاط اطلاق نار دهس عناصر امن القدس امن قوات الجيش
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com