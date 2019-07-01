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سيلفي تجمع وائل كفوري مع نوال الزغبي بعيد ميلادها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت الفنانة ​نوال الزغبي​ صورة جديدة على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي تجمعها بالفنان ​وائل كفوري​.



السيلفي التي التقطها وائل كتبت نوال تعليقاً عليها : “عندما يلتقط ملك الرومانسية السيلفي”.

 
وتتلقى نوال مجموعة من المعايدات على وسائل التواصل الإجتماعي بمناسبة عيد ميلادها، كما هنأها العديد من الفنانين والفنانات بينهم الفنان ناجي أسطا الذي كتب لها:”كل سنة بتمرق و انتي جوهرة بتغلي بقلوب كل محبينك… عقبال المية يا رب”.




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