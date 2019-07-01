سيلفي, تجمع, وائل, كفوري, مع, نوال, الزغبي, بعيد, ميلادها,

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تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة ملك المملكة المغربية محمد السادس، تخطى نسبة...
نشرت الفنانة اليسا صورة جديدة اليوم على صفحتها على أحد مواقع التواصل...
أثارت طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري، أنجيلا بشارة الجدل بمنشور عن أولاد...
بعد صراع مع المرض توفي الممثل المصري عزت أبو عوف عن عمر يناهز الـ70 عاماً داخل...
المقطع المصور يظهر المطربة اللبنانية وهي تلتفت أكثر من مرة إلى فرقتها الموسيقية...
توفى الفنان المصري محمد أبو الوفا صباح اليوم السبت بعد صراع مع المرض حيث تم حجزه...
نشرت الفنانة المصرية سما المصري فيديو عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل...
علق الممثل قصي خولي على التعليقات والرسائل التي تلقاها بعد اعلان خبر انه رزق...
خضعت الممثلة السورية سلافة معمار لجلسة تصوير فوتوغرافي خاصة بغلاف مجلة...
أحيت الفنانة اللبنانية إليسا، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات مهرجان موازين...