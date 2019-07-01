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أبوظبي على موعد مع أكبر حديقة ألعاب ثلجية مغطاة بالعالم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تشهد العاصمة الإماراتية أبو ظبي موعدا في نهاية عام 2020 مع أكبر حديقة ألعاب ثلجية مغطاة في العالم والتي ستحمل إسم ” سنو أبو ظبي ” .

تمتد سنو أبو ظبي على مساحة 11600 متر مربع مقسمة إلى مناطق ومساحات مميزة .

 وتضم الحديقة الثلجية 13 لعبة متنوعة ومعالم ترفيهية تناسب الجميع .. وسوف يستمتع الزوار بمحموعة من الأنشطة الفريدة التي تستضيفها شخصيات كرتونية .



وتسير أعمال تشييد الحديقة حيث جار تركيب الدعامات الأولى للهيكل وعند افتتاحها ستحافظ الحديقة على درجة حرارة تبلغ ” -2 ” درجة مئوية مع ثلوج تغطيها حتى ارتفاع 50 سنتيمتر .


ويتم إنشاء سنو أبو ظبي ضمن مرافق مشروع ” ريم مول ” الذي تصل تكلفته إلى 1.2 مليار دولار .




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