أبوظبي, على, موعد, مع, أكبر, حديقة, ألعاب, ثلجية, مغطاة, بالعالم,

تشهد العاصمة الإماراتية أبو ظبي موعدا في نهاية عام 2020 مع أكبر حديقة ألعاب ثلجية مغطاة في العالم والتي ستحمل إسم ” سنو أبو ظبي ” .

تمتد سنو أبو ظبي على مساحة 11600 متر مربع مقسمة إلى مناطق ومساحات مميزة .وتضم الحديقة الثلجية 13 لعبة متنوعة ومعالم ترفيهية تناسب الجميع .. وسوف يستمتع الزوار بمحموعة من الأنشطة الفريدة التي تستضيفها شخصيات كرتونية .وتسير أعمال تشييد الحديقة حيث جار تركيب الدعامات الأولى للهيكل وعند افتتاحها ستحافظ الحديقة على درجة حرارة تبلغ ” -2 ” درجة مئوية مع ثلوج تغطيها حتى ارتفاع 50 سنتيمتر .ويتم إنشاء سنو أبو ظبي ضمن مرافق مشروع ” ريم مول ” الذي تصل تكلفته إلى 1.2 مليار دولار .