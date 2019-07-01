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اعتقال قاصرين من ديرحنا بشبهة حيازة سلاح وذخيرة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة في منطقة الشمال امس الاحد وخلال حملة تفتيش لها في بلدة ديرحنا شابين قاصرين 17 عاما من سكان القرية بشبهة حيازة سلاح من نوع كارل جوستاف وذخيرة.



وافيد نقلا عن بيان الشرطة انه تم العثور على السلاح في منطقة مفتوحة في البلدة امس الاحد .ش

وستطلب الشرطة اليوم الاثنين من المحكمة في عكا النظر بتمديد اعتقال المشتبهين لاستكمال التحقيق معهما .




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